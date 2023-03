NOVA AFERA! Influenserka tvrdi da ju je Ronaldo ISKORISTIO: Zvao me je u sobu, mislila sam da ćemo samo pričati, ali desilo se...

Engleski mediji naširoko su se raspisalo o Georgilaji, influenserki koja tvrdi da je imala aferu sa jednim od najboljih fudbalera sveta Kristijanom Ronaldom.

Kako piše "The Sun" nekadašnja zvezda Mančester junajteda žestoko je odbacila navode influenserke koja tvrdi da ju je posle selfija u holu hotela u kojem je odsela selekcija Portugala, poslao poruku i pozvao je u sobu.

Kako se dalje navodi, slavni fudbaler je proveo noć sa devojkom u hotelu "Vila Nova de Gaia", na severu Portugala. Navodno je to bio 25. mart prošle godine dok se Ronaldo sa reprezentacijom pripremo za SP u Kataru.

"Kada sam pročitala poruku pomislila sam da ćemo samo razgovarati, upoznati se malo bolje, da iskoristim priliku da se još malo fotografišem sa njim", napisala je na Instagramu ova Venecuelanka koju na društvenim mrežama prati skoro 200 hiljada ljudi.

"Nisam mislila da će doći do s*sa, ali to se prosto desilo. Iako sam na to pristala, smatram da sam bila izmanipulisana njegovom moći i slavom", napisala je influenserka i dodala da se sve dogodilo u sobi 312 i da se posle svega osećala iskorišćeno, kao i da je imala veliki gruži savesti jer je prevarila muža.

Portparol služba Kristijana Ronalda ošto je odbacila ove tvrdnje iz konstataciju da je reč o lažima i kleveti.

(Kurir sport/The Sun)