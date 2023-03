VIDIĆ PREDSTAVIO PROGRAM I POSLAO JAKU PORUKU CELOJ SRBIJI: Džajićev i moj odnos se neće pokvariti, bez obzira ko bude PREDSEDNIK

Prvi put nakon što su predali kandidaturu za predsednika FSS, Nemanja Vidić i Dragan Džajić gostovaće u jednoj televizijskoj emisiji i tom prilikom odgovarati na brojna pitanja.

Vidić je prvi u emisiji "Oko" na RTS-u predstavio svoj program.

Na početku razgovora, Vidić je otkrio zbog čega se vratio u Srbiju.

- Ja sam živeo 18 godina u inostranstvu i osetio sam potrebu da se vratim u Srbiju, zbog dece. Da osete tu pripadnost, da nauče nešto o našim običajima, našoj veri - objasnio je Vidić na početku emisije.

Proslavljeni fudbaler je potom govorio o svojoj kandidaturi za predsednika FSS.

- Nakon završetka karijere, školovao sam se kao trener, i to sam radio u Engleskoj, išao sam težim putem. U vremenu kada su treneri u Srbiji dobijali licencu na lak način, ja sam želeo da idem težim putem. U poslednjem periodu sam dosta komentrarisao sutiaciju u srpskom fudbalu, shvatio sam da moje reči nemaju težinu, i da ponudim sebe kao rešenje. Sarađivao sam sa brojnim zvučnim imenima tokom karijere, radio sam sa Ser Aleksom Fergusonom i Dejvidom Gilom.

Vidić želi da svoje znanje i iskustvo prenese u srpski fudbal.

- Želim svoje iskustvo da prenesem ovde, da moje ime i prezime stavim u FSS. Verujem da FSS treba da profesionalizujemo, da edukujemo buduće funkcionere, da se bavimo klubovima iz nižih liga.

Govorio je Vidić i o svom timu.

- Tačno je da tu ima ljudi koji nisu povezani sa fudbalom, više su iz sveta biznisa. Branko Milutinović i ja smo se upoznali na UEFA masteru pod pokroviteljstvom Univerziteta iz Limoža, on je tamo predavao i on je ostavio jak utisak na mene. Tu je i Petar Jovanović, dugo je u bankarskom sistemu, i osiguravajućim društvima, i on može mnogo da pomogne. Napravio sam spoj mladosti i iskustva. To su sve društveno odgovorni ljudi, patriote, koji žele da pomognu savezu. Tu je i Slavoljub Muslin, koji je mnogo poštovan i u Srbiji i u inostranstvu. Trenerskim poslom se bavi 30 godina i on može da ujedini srpske trenere.

Vidić je u odličnim odnosima sa Čeferinom.

- U odličnim smo odnosima, dugi niz godina se poznajemo. On radi fenomenalne stvari za fudbal, pogotovo za istočnu Evropu, dolazi mnogo veći novac. Mislim da ćemo u njemu definitivno imati partnera, ali da mi moramo da budemo kvalitetni da to iskoristimo. Ne samo on, već i Zoran Laković. U prehodnim godinama je bio od pomoći savezu, ne sumnjam da će i u budućnosti - rekao je Vidić i potom dodao da FSS treba da prati politiku države:

- FSS treba da prati politiku države i da prati državni interes. Svi ljudi koji su u mom odboru su apolitični, kao i ja, ja sam karijeru gradio na osnovu truda i znanja. Želim da ponudim svoje ime i prezime, svoje kontakte, i sve da stavimo u svrhu ffudbala.

Vidić je prokomentarisao učešće Orlova na Svetskom prvenstvu u Kataru.

- Uspeh je to što smo otišli tamo, ali imali smo velika očekivanja. Upozoravao sam na probleme koji su se kasnije i dogodili. Na SP su bile i pozitvne stvari, mi smo postigli najviše golova u grupi, a gde je problem bio, balans između odbrane i napada i to je nešto što treba da promenimo u budućnosti.

Pored Vidića, za predsednika FSS kandidovao se i Dragan Džajić.

- Kada sam došao u Zvezdu, on je bio predsednik. Dragan je jedan od najvećih legendi srpskog fudbala i uvek smo imali dobar odnos. Bez obzira ko bude predsednik, naš odnos se neće pokvariti!

Upitan je Vidić zbog čega ga nema na utakmicama Crvene zvezde?

- Ja sam dugo bio u inostranstvu. Ja sam najbolji deo svoje karijere odigrao u Junajtedu. Emotivno sam vezan za Zvezdu i Srbiju. Tu sam da pomognem i spreman sam da pomognem. Ja sam više postao čovek koji navija za Srbiju nego za Zvezdu. Primetio sam da se delimo. Delimo se na Srbe iz Crne gore, Bosne... Zvezdu, Partizan... Smatram da fudbal treba da ujedini ljude. Sve ćemo uraditi da ljudi vide da radimo kako treba.

Podsetimo, izbori za predsednika Fudbalskog saveza Srbije održaće se 14. marta.

