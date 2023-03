UŽIVO, TSC - CRVENA ZVEZDA! Spektakl u Bačkoj Topoli, krcat stadion u derbiju kola! DOMAĆIN ŽELI POBEDU, crveno-beli bez Kataija!

TSC- CRVENA ZVEZDA

SASTAVI: TSC: Ilić, Cvetković, Petrović, Stojić, Milosavljević, Čalušić, Stojković, Radin, Đakovac, Ilić, Ratkov. Crvena zvezda: Borjan, Vigo, Leković, Dragović, Rodić, Mijailović, Kangva, Kanga, Bukari, Mitrović, Pešić

Derbi 25. kola Superlige biće odigran danas na stadionu Arena u Bačkoj Topoli - TSC dočekuje Crvenu zvezdu (18.30).

Domaćin je u dobrom raspoloženju pred ovaj meč, tim trenera Žarka Lazetića spreman je da se nadigrava sa aktuelnim šampionom. Uostalom, jesenas su ih iznenadili na stadionu "Rajko Mitić" (1:1).

TSC ima četiri pobede zaredom u Superligi, a posebno prija pobeda u Kragujevcu nad Radničkim (2:0) prošlog četvrtka.

- Biće to pravi derbi. Treba da igramo na pobedu kako bismo sačuvali treću poziciju, što nam je glavni cilj. Zvezda je jaka, ali verujem da možemo da nastavimo u svom ritmu. Pun stadion motivisaće nas još više. Neophodno je da budemo koncentrisani tokom cele utakmice. Zvezda može da kazni i najmanju neopreznost. Verujemo u sebe i nadamo se da možemo ostvariti povoljan rezultat - ističe za Sportski žurnal Milan Radin, defanzivac domaćih.

Crveno-beli imaju ogromnu prednost nad Čukaričkim i Partizanom, ali nikako ne žele da se opuštaju. Tu je i dodatni motiv baš zbog ta dva izgubljena boda na prvom meču sa ekipom iz Bačke Topole.

foto: Starsport

Složio se Miloš Milojević trener crveno-belih sa predstavnicima medija da su Đakovac i Ratkov igrači od kojih preti najveća opasnost, ali i naveo još nekoliko imena.

- Svakako da su njih dvojica izuzetno važni igrači TSC, kao i Stojić koji jako dobro igra iz zadnje linije, miran je na lopti, dosta toga kreće od njega. Jovanović koji je suspendovan, takođe je njihov bitan igrač, kao i Ilić, koji je dobar za sistem ekipe TSC, igra brzo i jednostavno, dobro se kreće. Imaju dobar tim i trenera, sve su posložili, vidi se da su i igrače dovodili na osnovu filozofije igre koju trener forsira. Istrpeli su i prebrodili početak, koji je bio malo teži, a sada naravno dolaze rezultati i lepa igra.

Govorio je Milojević i o šefu stručnog štaba ekipe TSC – Žarku Lazetiću.

- Radi se o jednom od najboljih srpskih trenera. Generacijski smo tu, zajedno smo igrali u mlađim kategorijama. Dobro ga poznajem, znam koliko je posvećen i koliko dobro radi. Imao je jedan dobar put iz Milanovca, u mlađim kategorijama večitog rivala i kao pomoćni trener, da se on razvija uz svoju ekipu i da mu ekipe igraju iz godine u godinu sve bolje. Mislim da je našao sredinu koja isto te njegove ideje može da podrži, što je veoma bitno za trenera. Želim mu sve najbolje i da ih dovede do tog mesta do kog žele.

Zvezda nakon 24. kola ima 66 bodova čak 16 više od drugoplasiranog Partizana i na dobrom je putu da odbrani titulu i obezbedi direktno mesto u Ligi šampiona naredne sezone.

Sa druge strane TSC ima 49 bodova na 4 mestu iz takođe 24 meča i vodi veliku borbu sa Partizanom i Čukaričkim za drugo mesto i plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona

Crvena zvezda i TSC do sada su igrali deset puta. Na osam mečeva slavili su beogradski crveno-beli, jednom je duel ova dva tima završio nerešenim rezultatom, dok je jednom pobeda pripala TSC. Gol-razlika je na strani Crvene zvezde i iznosi 30:8.

Kurir sport