PUŠIO ZA VREME MEČA, IGRAO I POSLE IZLAZAKA! Velika ispovest slavnog fudbalera: Mogu da popijem 20 čašica i odigram utakmicu

Kontroverzni fudbaler, Rađa Naingolan (34), još jednom je izazvao puno pažnje ljubitelja fudbala.

Temperamentni fudbaler veznog reda je u zimskom prelaznom roku kao slobodan igrač stigao u italijanski SPAL, nakon što je Antverp raskinuo ugovor s njim zbog nediscipline.

Naingolan je snimljen kako na klupi za rezervne igrače puši električnu cigaretu zbog čega je najpre poslat u B tim kluba iz rodnog grada, da bi potom usledio i raskid ugovora.

O problematičnom ponašanju Belgijanca je govorio i Valter Sabatini, nekadašnji sportski direktor Rome koje je poručio da se dešavalo da Naingolan pije alkohol noć pred utakmicu.

U intervjuu za "Korijere dela Sera", Rađa je odgovorio Sabatiniju.

"Patio sam kao dete, porodica mi je bila siromašna. Žrtvovao sam se kako bih postao fudbaler. Ne želim prestati da uživam u životu, a priroda mi je dala telo na koje ne utiču stvari koje sam radio. U svakom klubu sam pravio probleme. U Romi sam kasnio i bilo je snimaka na kojima baš nisam bio priseban. A onda doček nove godine kod mene... Pamtiću to do kraja života. Možda je to bila moja najluđa noć", rekao je Naingolan i nastavio:

"Snimke pijanog mene, kako pušim i izgovaram nepristojne reči su obišle svet. Svi su me napali, Roma je podivljala i bili su u pravu. Nazvao sam Sabatinija i rekao mu da mogu da popijem 20 čašica alkohola i onda da igram. Sabatini me voli, savetovao me je da vodim mirniji život jer misli da bih imao bolju karijeru. Međutim, ne slažem se. Na terenu sam dao sve od sebe".

Sada pokušava da pomogne SPAL-u da opstane u Seriji B, a osvrnuo se i na odnosa prema njemu u Antverpu.

"Tretirali su me kao parazita, kao da sam go*no. Doveli su Overmarsa kao sportskog direktora da pokuša da me vrati u prvi tim, ali niko se nije usudio da se suprostavi predsedniku. Davao sam sve od sebe u B timu, pomagao najmlađima... Bio sam u puno klubova, ali nikada me nisu tako tretirali. Nisam čak smeo da uđem na glavni ulaz trening centra", rekao je Naingolan.

Naingolan je 2021. godine postao šampion Italije sa Interom, a prethodno je u karijeri igrao za Pjaćensu, Kaljari i Romu.

Za reprezentaciju Belgije je odigrao 30 utakmica, bio je deo ekipe koja je 2016. godine igrala četvrtfinale Evropskog prvenstva.

