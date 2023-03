MILOJEVIĆ POSLE PETARDE ZVEZDE: Goleada za navijače, uveličali smo rođendan

Proslavila je Crvena zvezda rođendan na najlepši mogući način i rezultatom 5:1 savladala Novi Pazar u okviru 26. kola Superlige Srbije, a Miloša Milojevića posebno raduje goleada.

- Novi Pazar je organizovana ekipa i znaju šta rade, a mi smo imali prostora da damo šansu igračima koji nisu puno nastupali i osetilo se to što se tiče meč forme, jer nismo uigrani u tom sastavu i formaciji, i uz to smo primili nesrećan gol. Međutim, nismo paničili, niti bili frustrirani, već nastavili da kontrolišemo dešavanja na terenu i kad god slomimo protivnika bude lakše. Nekad treba 15, nekad 90 minuta, ali to je draž fudbala. Drago mi je zbog navijača što smo postigli pet pogodaka i uveličali rođendan - počeo je Milojević.

Strateg Zvezde imao je samo reči hvale za napadače Rakonjca i Pešića

- Znači napadaču kada postiže golove, ali neću ni Pešića da zaboravim, jer radi za ekipu i upisao bi se u strelce da je ostao na terenu do kraja meča, ali je puno igrao i hteli smo da ga odmorimo. Imamo dva raspoložena špica i to je godinama bio kvalitet, da igrači s klupe koji uđu u igru postižu golove, poput Pavkova i Ohija. Konkurencija je velika, ali to su slatke muke.

Nada se Milojević da će poseta ostati ovakva i na narednim mečevima.

- Momci zaslužuju ovakvu posetu na svakoj utakmici. Imamo još dva meča do plejofa i nadam se da će navijači u još većem broju doći na te dve utakmice - podvukao je Milojević.

Kurir sport