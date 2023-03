SKUPOCENI PROMAŠAJ REALA IZJAVOM ŠOKIRAO JAVNOST: Ne razgovaram sa Anćelotijem!

Pre četiri godine, belgijski fudbaler Eden Azar došao je u Real Madrid kao veliko pojačanje, međutim očekivanja nije ispunio, to je definitvno.

Azar je u dresu Reala za četiri godine odigrao 73 utakmice, na kojima je postigao samo sedam golova, što je dosta lošije u odnosu na njegovu epizodu u Čelsiju. U Engleskoj, pomenuti Belgijanac je na 352 meča postigao 110 golova uz 92 asistencije. Ruku na srce, u tome su ga sprečile i povrede, a verovali vi ili ne, Azar se sada povredio i 18. put otkako je obukao dres kraljevskog kluba.

Ove sezone upisao je tek sedam nastupa za Real, odigrao ukupno 296 minuta. Anćeloti ga u Ligi šampiona ne koristi, a u domaćem prvenstvu poslednji put zaigrao je u septembru prošle godine.

Međutim, uprkos situaciji u kojoj se nalazi i očajnom statusu u klubu, Azar nema nameru da napusti Real Madrid.

"Želim da ostanem, to sam uvek govorio. Nadam se da ću igrati i pokazati da to još uvek mogu. Normalno je da ljudi sumnjaju, razumem to", rekao je Azar.

Iskusni Belgijanac otkrio je da nema dobar odnos sa trenerom Karlom Anćelotijem.

"Između mene i Anćelotija postoji poštovanje i uvek će postojati. Čoveka kao što je Anćeloti morate da poštujete zbog svega što je napravio u karijeri. Ali neću reći da razgovoramo, jer to ne bi bila istina", priznao je Azar.

Jedan od najvećih promašaja Real Madrida ima ugovor sa klubom do kraja naredne sezone.

