MOM SINU NISU DALI POSAO SAMO ZATO ŠTO SAM RUS: Legenda Mančester junajted teško podnosi što mu je sin diskriminisan u Engleskoj

Andrej Kančelskis, legenda ruskog fudbala, ali i Mančester junajteda, jedan je od najboljih krilnih evropskih fudbalera, devedesetih godina prošlog veka.

foto: Printskrin/Instagram

Andrej Kančelskis (54) dao je veliki intervju za RIA novosti, u kojem je govorio o rusofobiji u Velikoj Britaniji, posebno problemima sa kojima se susreo njegov sin koji je rođen u Engleskoj. Poručio je da je njegov sin doživeo diskriminaciju.

- Svi su se okrenuli protiv Rusa. Moj sin Andrej je konkurisao u jednoj kompaniji tražeći posao. Tamo mu je rečeno da je njegov tata igrao za reprezentaciju Rusije, tako da nema šanse - rekao je Andrej Kančelskis u razgovoru za RIA Novosti i nastavio:

- Sina sam nedavno video u Dubaiju. Ne znam kada ću u Englesku, mada me zovu iz Mančester junajteda i Evertona. Bio sam tamo pre korone. Jednom na svakih šest meseci. Ali, sada je tamo teško otići.

foto: Printskrin/Instagram

Prema njegovim rečima, poslodavce nije bilo briga što mu je mlađi Kančelskis rođen u Engleskoj i što ima engleski pasoš.

- U mom pasošu piše da sam rođen u Ukrajini, a prezime mi je litvansko. Ne znaju geografiju, osim Engleske, ne vide ništa. Ponekad ih pogledaš i pomisliš koliko su glupi. Sada tamo, u toj zemlji, postoji veoma loš odnos prema Rusima - kazao je Kančelskis.

foto: Printskrin

Bivši reprezentativac Rusije rođen je u Ukrajini, u vreme SSSR, njegova majka i danas živi u Ukrajini.

- Čujemo se svaki dan. Ona je dobro. Kirovograd, moj rodni grad se nalazi u središnjem delu Ukrajine. Tamo nema bombardovanja. Sirene su neprijatne. Važno je da je majka živa i zdrava. Sestra i ja smo želeli da ona ode u Izrael, ali ona je već startu i rekla je da ne želi da ide bilo gde. Neće da dođe ni kod nas u Moskvu. Samo u posetu. Pokušavamo da je ubedimo, ali ne vršimo pritisak na nju.

foto: Printskrin/Instagram

Andrej Kančelskis prisetio se 1991. godine, kada je kao fudbaler Šahtjora iz Donjecka prešao u Mančester junajted.

- Zamislite da dođete iz Sovjetskog Saveza u Englesku. To vam izgleda kao da ste pali u drugi svet. SSSR je bio iza gvozdene zavese, bilo je teško otići u inostranstvo, kupiti farmerke, kožnu jaknu, patike. U SSSR su ljudi živeli drugačije, drugačije su shvatali život. U Engleskoj me je iznenadilo, što su me razni ljudi kroz osmeh pitali kako sam.

Na opasku ruskog novinara, da li je to licemerno, Kančelskis je rekao:

- Licemerno? Ne bih rekao. Da li su svi Englezi i Škoti licemeri? Nisu. Samo su iskreni. Kada je neko neiskren, to se lako primeti. Propaganda o Sovjetskom Savezu dala im je razlog da tako misle o nama. Pitali su me da li po Moskvi šetaju medvedi? Ja kažem da, oni to rade. Ljudi misle da ovde ima medveda, vukova i šakala. Propaganda je propaganda - zaključio je Kančelskis, koji pored sina Andreja, ima i ćerku Evu iz braka sa Inom Mihajlovom.

Kurir sport/RIA Novosti