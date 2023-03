SILOVAO JE DEVOJKU, TRULI U ZATVORU, A SAD GA JE OSTAVILA ŽENA: Dani Alveš dočekao razvod iza rešetaka, supruga odlazi u suzama

Poznati fudbaler iz Brazila Dani Alveš je u zatvoru, gde čeka početak suđenja za silovanje.

foto: AP

Nemio događaj desio se pred Novu godinu, kada je u noćnom provodu Dani Alveš silovao jednu 23-godišnju devojku, u tolaetu jednog bara u Barseloni. Priveden je od strane policije 20. januara i otada se nalazi u pritvoru. Sud je odbio njegovu molbu da suđenje čeka na slobodi.

foto: Printskrin/Instagram

Njegova supruga, bivša manekenka Žoana Sanz teško je podnela ceo skandal. Distancirala se odmah od svog muža, obrisala sve zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a danas i zvanično podnela zahtev za razvod.

- Za životnog partnera izabrala sam osobu koja je, u mojim očima, bila savršena. Uvek je bio tu kada mi je bio najpotrebniji, uvek me podržavao u svemu, podsticao me da napredujem, bio je nežan, pažljiv... Tako mi je teško da prihvatim da me je ta osoba razbila na hiljadu delova - napisala je Žoana u svesku, a onda sve delove svoh pisanija objavila na društvenim mrežama.

Otkrila je Žoana da će Dani Alves i pored svega imati mesto u njenom srcu.

- Nastavljam dalje, voleću, ali na drugačiji način. Njega volim i uvek ću ga voleti. Ko kaže da se ljubav može zaboraviti, vara se ili nije istinski voleo. Ali volim sebe, poštujem i cenim sebe mnogo više. Opraštanje donosi olakšanje, tako da nosim magiju sa sobom i završavam ovu fazu svog života, koja je počela 18.05.2015!

Kurir sport