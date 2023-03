VLAHOVIĆ JE MOJ BRAT! Kakve reči ČUVENOG Riberija, evo na koji način je srpskog napadača uporedio sa Halandom!

Proslavljeni francuski fudbaler Frank Riberi izneo je svoje mišljenje o srpskom golgeteru Dušanu Vlahoviću, sa kojim je zajedno igrao u Fiorentini.

U jednom intervjuu, Riberi je pokušao da Vlahovića uporedi sa Erlingom Halandom.

"Dušan ima drugačije karakteristike od Halanda, ali je vrhunski igrač sa vrhunskom ličnošću", kazao je čuveni Francuz u razgovoru za "Gazetu".

Ribery alla Gazzetta: "Vlahovic non è Haaland ma è un top, con gran personalità" https://t.co/rLDZ2wV1xb — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) March 16, 2023

Riberi o Vlahoviću i Kjezi priča u čistom superlativu.

"Kjeza i Vlahović su moja mlađa braća! Juventus donosi veliki pritisak i tu se uvek očekuje da pobeđujete i dajete golove. Federiko i Dušan imaju veliki potencijal, kvalitet i hrabrost. Ne boje se ničega. Jako predano rade na treninzima kao što sam ih uvek i savetovao u Firenci", dodaje Riberi.

Proslavljeni fudbaler veruje da Di Marija i Vlahović čine strašan tandem.

"Ako su sva trojica zdravi i na 100 odsto, to je sjajan napad. Di Marija liči na Robena, obojica su levaci i spadaju u kategoriju šampiona i umetnika. Ono što mnogi ne mogu ni rukama, on uspeva nogama. Ne čudi me što toliko utiče na Juventus", zaključio je Riberi.

Kurir sport