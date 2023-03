VANDI PRIKAZALI SNIMAK MAURA SA 3 ŽENE U NOĆNOM KLUBU: Njena reakcija šokirala sve

Mauro Ikardi i Vanda Nara su se pre kratkog vremena pomirili, ali njihov brak svako malo prima snažne udarce.

Poslednji u nizu desio se u četvrtak, kada su u javnosti procurile fotografije Maura Ikardija sa tri žene u noćnom klubu u Istanbulu.

Argentinski mediji su od toga napravili priču o novom neverstvu i problemu u braku. Iz tog razloga su nazvali Vandu, koja ih je šokirala svojim odgovorom.

"Znam ih sve. To su žene fudbalera. Ne znam kuda vodi važe pitanje, ali ja sam vrlo tradicionalna žena. Mauro je čovek mog života, on je moja porodica. Ikardi je moj muž i zajedno smo. Tako će biti do kraja života. On se zaljubio u normalnu devojku, onu koja nosi pidžame, priprema paste s parmezanom i maslacem", poručila je poznata menadžerka.

Wanda Nara no soportó las dudas por fotos de Mauro Icardi con tres mujeres: "las conozco a todas" https://t.co/vUKPxw4A3B pic.twitter.com/x2sF5uwW5E — RCN Mundo: Radio y Podcast (@rcnmundo) March 17, 2023

Iako su se pomirili, poznati par i dalje ne živi zajedno. Prevashodno zbog poslovnih obaveza. Mauro je član Galatasaraja i živi u Istanbulu, a Vanda uglavnom putuje po Zapadnoj Evropi.

Há 08 dias, Mauro Icardi fez essa postagem para Wanda Nara em seu Instagram. Ontem (15/03/2023) segundo a imprensa turca, Icardi foi visto em uma boate na Turquia com três mulheres. pic.twitter.com/S3JsG8VyRW — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 16, 2023

Kurir sport