IGRAO ZA REAL I JUGOSLAVIJU, DANAS RADI U MAGACINU ZA 400 EVRA: Bolna ispovest čuvenog Srbina: Sve sam izgubio i pao u DEPRESIJU

Dugo ga nije bilo, a onda je Predrag Spasić, bivši fudbaler Partizana i Real Madrida između ostalih klubova, šokirao javnost.

U intervjuu za jedan španski portal, otkrio je da je nakon završetka karijere upao u velike probleme i da radi kao magacioner za 400 evra kako bi preživeo.

Sada je odlučio da i u srpskom mediju govori o životnoj priči koja nije laka.

"Uložio sam u jednu firmu neka sredstva koja su mi zbog bombardovanja i svega onoga što se dešavalo, propala, doživeo sam finansijski gubitak. Posle toga sam se razočarao. Pao sam u neku letargiju, depresiju i još neke dodatne loše stvari su se dešavale u mom životu, tako da sam se bogami jedno deset godina borio sam sa sobom i uz pomoć familije, mog brata Bojana i jedne doktorke koja mi je puno pomogla, uspeo sam da se stabilizujem i izlečim od depresije", rekao je Predrag Spasić u razgovoru za "Sport klub".

foto: SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Uverio se da postoji i druga strana medalje kod vrhunskih sportista.

"Postoji. Ja sam tu priču osetio na svojoj koži i posavetovao bih mlade ljude da baš o tome brinu kada završe karijeru, da ne dođu u neku sličnu situaciju u koju sam ja dospeo".

Dodao je da je naučio da na život gleda drugim očima.

"Ali ja mogu jedino da kažem da sam sada sasvim normalan i da danas drugačije gledam i cenim neke stvari. A u tom periodu sam radio i neke pogrešne, koje su baš loše uticale na moj privatan život i društveni. Radim u jednoj firmi koja se bavi uvozom robe iz Turske, tu sam kao neki pomoćni radnik koji distribuira dalje širom Srbije".

Predrag Spasić con la maglia del Partizan pic.twitter.com/Bi89aby8Mu — allafacciadelcalcio (@facciacalcio) January 27, 2022

Nije nakon završetka igračke karijere ostao u fudbalu, ali kako kaže, nikad nije kasno.

"Pa, meni kada se to sve izdešavalo, malo više sam se povukao u sebe jer sam krivio samog sebe što sam dozvolio da se meni to desi. I onda sam se sklanjao od ljudi, bilo me je iskreno i sramota svega. Tako da je neko vreme prolazilo. Sada imam 58 godina, može da se desi da završim, da upišem tu trenersku, pa da vidim. Nikad nije kasno".

Prisetio se Spasić najvažnijih momenata iz bogate karijere, boravka u Radničkom, Partizanu i igranju za reprezentaciju Jugoslavije na Svetskom prvenstvu.

Ipak, trenutak koji se dogodio dok je igrao čuveni "El Klasiko" za Real Madrid ostavio je na njega najjači utisak.

Spasić je protiv Barselone postigao autogol i to je jedna od retkih stvari za koju bi voleo da se nije desila.

"To je jedina stvar koju bih promenio da mogu. I što sam relativno mlad prestao da igram, a prestao sam sa svojih 30 godina. Ta ružna uspomena zbog autogola me je stalno proganjala i ostavljala loš pečat. I sada kad pogledam taj gol, deluje mi nestvarno da mi se onako nešto desilo. Ali... izgleda da se i takve stvari nekad događaju. Golman Pedro Haro je krenuo na loptu i rekao da je njegova. Zakonio me je i ja sam bukvalno bio zatečen, da li tamo ili ovamo i ne znam, postavio sam glavu baš gde ne treba. Najgore mi je bilo kad su navijači Barselone skandirali moje ime. Pobedili su nas tada 2:1", rekao je Spasić i dodao:

"Da, na tako velikom derbiju gde se svaka greška gleda… znam da je predsednik Mendoza bio ljut, pa me je sklonio, nisam igrao narednih pet utakmica. Bilo je i u novinama, kao ’ne znam šta je Spasić hteo u tom trenutku’, ko zna koje aludiranje i na šta su mislili. Tako da nije došao Antić najverovatnije više ne bih ni dobio šansu da pokažem sebe u boljem svetlu".

Kurir sport