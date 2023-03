MITROVIĆ JE ZLOSTAVLJAO SUDIJU! Poznati arbitar digao ENGLESKU NA NOGE, besan je zbog gesta SRPSKOG ASA - zahteva paprenu kaznu!

Proteklih nekoliko dana, srpski napadač Aleksandar Mitrović glavna je tema u Engleskoj, zbog haosa koji je napravio na meču protiv Mančester junajteda.

Podsetimo, u duelu protiv "Crvenih đavola", Mitrović je jednom prilikom oštro reagovao na jednu odluku glavnog sudije, zbog čega je zaradio direktan crveni karton.

Povodom te situacije, oglasio se slavni arbitar Mark Klatenburg, koji zahteva da Mitrović dobije žestoku kaznu.

- Sudije 'zlostavljaju' svake nedelje, a Aleksandar Mitrović je samo poslednji primer i problem je što se ponašanje igrača koji igraju na najvećem nivou prenosi sve do petlića. Majkl Oliver je je dao crveni karton Anhelu di Mariji na meču Junajteda i Arsenala 2015. godine kada ga je Argentinac uhvatio sa leđa i zato su ga svi podržali, a sada bi i Kris Kavana trebalo da bude pohvaljen zbog situacije sa Mitrovićem - napisao je Klatenburg u svojoj kolumni na "Dejli Mejlu".

Mark se osvrnuo na jednu situaciju kada je Džon Obi Mikel nasrnuo na njega.

- Džon Obi Mikel iz Čelsija je jednom zamahnuo ka meni u sudijskoj svlačionici na Stamford bridžu. Vrištao je na mene, vikao da će mi polomiti noge, a držao ga je trener Roberto di Mateo. Na kraju, Mikel je dobio samo tri meča zabrane i pomislio sam da me FA (fudbalska asocijacija Engleske) zaje**va. Trebalo je da bude suspendovan do kraja sezone, ako ne i više. Mitrović nije bio agresivan kao Mikel, ali je odgurnuo Kavanu. FA sada može da to iskoristi za nauk ostalima. Sudije treba da budu poštovane na najvišem nivou, pošto ako nisu - to se prenosi do najnižih liga - navodi on.

Kurir sport