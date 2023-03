OGLASIO SE MARKO DMITROVIĆ POSLE PIKSIJEVIH REČI DA SE OPROSTIO OD SRBIJE: Evo koja je bila njegova poruka na SVE TO!

Marko Dmitrović završio je reprezentativnu karijeru, a to je saopštio Dragan Stojković Piksi koji je prethodno stavio iskusnog golmana na spisak za predstojeće mečeve kvalifikacija.

Ipak, Marko se nije pojavio u Staroj Pazovi, a Stojković je sve objasnio na konferenciji za medije:

- Obavestio nas je pre nekoliko dana da se oprostio od reprezentacije. Želi da se posveti klupskim obavezama. Želim da mu se zahvalim na svemu što je uradio za reprezentaciju. To je njegova odluka. Prepostavljam da se bori da bude broj jedan na golu Sevilje. Po njegovim rečima ima dovoljno mladih golmana kojima treba da pružimo šansu i to je to. Nema tu nikakvih drugih stvari. Ovo je prava istina što vam ja kažem - rekao je Stojković

Na zvaničnoj Instagram stranici FSS oglasio se i Marko Dmitrović koji je ispod objave o kraju njegove reprezentativne karijere ostavio "srce i orla".

foto: Instagram

Kurir sport