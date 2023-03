ŠVAJCARCI U PANICI PRENELI PISANJE KURIRA! Neverica zbog saznanja da ostaju BEZ BISERA: Odmah mu nude MESTO U "A" REPREZENTACIJI

Ekskluziva Kurira da je FS Srbije u velikoj ofanzivi na talentovanog Švajcarca srpskih korena Dariana Maleša dobila je veliki odjek u tamošnjoj javnosti.

foto: Printskrin/Instagram

Tiražni švajcarski portal i tabloid "Blik" preneo je pisanje Kurira i izrazio bojazan da bi mladi reprezentativac Švajcarske Darian Maleš (21) mogao da krene stopama svog zemljaka Lazara Samardžića koji je umesto Nemačke izabrao Srbiju.

Darian Maleš prošao je sve selekcije reprezentacije Švajcarske, do uzrasta do 15 godina, pa do omladinske, na čijem se spisku i danas nalazi. Švajcarci su uplašeni, svesni su da bi mogli da izgube jednog od najtalentovanijih i najkvalitetnijih fudbalera u generaciji.

foto: Manuel Winterberger/Justpictures / Zuma Press / Profimedia

Kao oprez navode igrače koji su poreklom sa Balkana, koje su iškolovali kao fudbalere, a koji su zaigrali za druge reprezentacije. Sigurno najveće ime je Ivan Rakitić koji je izabrao Hrvatsku. Potom slede Mladen Petrić (Hrvatska), Zdravko Kuzmanović (Srbija), Senad Lulić (BiH), Taulant Džaka (Albanija) i Florent Haderđonaj (tzv. Kosovo). Ne zaboravljaju Švajcarci ni kako su izgubili Roberta di Matea koji je izabrao Italiju.

List "Blik" piše da su Srbi ozbiljni u svojim namerama da stvore moćnu reprezentaciju, te da selektor Dragan Stojković i sportski direktor Stevan Stojanović već dve godine rade na tom projektu. Podsećaju na pisanje Kurira kako je tandem reprezentacije uspeo da pod zastavu Srbije stavi Lazara Samardžića, Vladana Kovačevića, Mileta Svilara, Stefana Mitrovića. Pišu da je sada Piksijeva i Dikina meta Darian Maleš.

foto: Printskrin

Srbin sa švajcarskim pasošem Darian Maleš trenutno je najbolji igrač Bazela. Siguran je starter u švajcarskoj U21 reprezentaciji. Po mišljenju trenera Patrika Framevorka, Malešova leva noga je jedna od boljih u Evropi. Švajcarci se uzdaju u njega za Evropsko prvenstvo u junu, za mlade, gde će biti u grupi sa Norveškom, Francuskom i Italijom.

Serben-Nati will Schweizer U21-Star: Tauziehen um FCB-Topskorer Darian Males https://t.co/BN4yX75J0I — Blick Sport (@Blick_Sport) March 22, 2023

"Blik" konstatuje da je Darian Maleš rođen u Švajcarskoj, u predgrađu Lucerna Rotenburgu. Da je školovan, ne samo fudbalski u sistemu Švajcarske. Zato se nadaju da neće prihvatiti poziv Srbije da bude deo A tima u junskim kvalifikacionim mečevima za EP.

- Darian je prošao kroz sve mlađe reprezentativne timove švajcarske reprezentacije. On je jedan od igrača koji su odrasli ovde, koji se identifikuju sa Švajcarskom. Tako da je razumljivo da želi da igra za nas - izjavio je direktor reprezentacije Pjerluiđi Tami.

foto: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Kako piše "Blik" za sada, Maleš igra za Švajcarsku U21. Igraće u petak, u gostima protiv Španije.

Srbi su uporni, pa je vrlo moguće da uskoro Darian dobije i poziv A selekcije Švajcarske, konstatuju novinari "Blika".

Kurir sport