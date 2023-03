HVATALI SU ME ZA GLAVU, ZAVRTALI UŠI I PRETILI DA ĆE MI ISKOPATI OČI: Potresna ispovest golmana Novog Pazara! OVO JE IŽIVLJAVANJE

Filip Kljajić golman i kapiten Novog Pazara prošao je kroz pravu torturu.

Nekadašnjeg golmana Partizana brutalno su izvređali navijači kluba za koji nastupa, najpre posle utakmice sa Kolubarom u subotu, a zatim i par dana kasnije, kada se pokušaj pomirenja sa njima završio mnogo gore.

"Posle meča sa Kolubarom, otišli smo da se pozdravimo sa navijačima, a oni su počeli da nas vređaju. Kao kapiten, stao sam iza tima i odgovorio da ne vidim u čemu je problem, jer igramo dobro, i dalje se borimo za izlazak u Evropu, a oni su nam zamerili zbog jednog poraza. Međutim, tada su obrušili na mene, počeli da me vređaju na verskoj i nacionalnoj osnovi. Bilo bi neukusno da govorim reči koje su mi uputili" rekao je Kljajić za "Novosti".

Nakon poraza od Kolubare i tri slobodna dana Kljajić se vratio u Novi Pazar gde je generalni sekretar kluba Fikret Međedović juče organizovao sastanak sa navijačima u jednom kafiću, kako bi se pomirili.

- Pozvao me je da se ponovo sastanem sa navijačima. I tu sam doživeo maltretiranje, još gore stvari, što je i on video. Hvatali su me za glavu, zavrtali uši i pretili da će mi lomiti ruke i vaditi oči.

O narednim potezima još nije odlučio.

"Ne znam ništa konkretno, ali znam da se zasad sigurno neću vraćati u klub" nema dilemu Filip Kljajić.

Kurir sport / Novosti