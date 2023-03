KO NAUČI TE MLADE LJUDE DA TOLIKO MRZE? KO TO VASPITAVA? Otac Filipa Kljajića ogorčen: Moj sin voli Novi Pazar, nije to zaslužio

Skandal neviđenih razmera, sa šovinističkim primesama desio se u Novom Pazaru. Meta napada od strane huligana bio je golman i kapiten fudbalskog kluba Filip Kljajić.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Prema njegovim rečima doživeo je neverovatnu torturu. Navijači su vređali Filipa Kljajića na nacionalnoj i verskoj osnovi, pretili mu da će mu slomiti ruke i vaditi oči, hvatali ga za glavu, zavrtali uši...

Kurir je stupio u kontakt sa Filipovim ocem Dušanom Kljajićem, nekadašnjim fudbalerom, danas trenerom. On je zapanjen onim što je zadesilo njegovog sina u Novom Pazaru.

- Kao što je Filip i rekao, navijači su napali igrače posle meča sa Kolubarom i poraza. Znate, kako to ide kod nas, igrači su prišli ogradi da ih pozdrave, a ovi su počeli da ih vređaju. Filip je tada stao ispred kolektiva kao kapiten i rekao, šta vam je ljudi, igramo 100 odsto, borimo se za Evropu, možemo da budemo peti u Superligi - govori za Kurir Dušan Kljajić i nastavlja:

foto: Printskrin/Jutjub

- I tu su oni njega uzeli na zub. Izvređali su ga na nacionalnoj osnovi, Filip im je u afejtu odgovorio, okrenuo se i otišao. Prethodnih dana bio je u Beogradu, dobio je slobodno zbog obaveza reprezentacije. Juče je krenuo na trening u Novi Pazar i kad je stigao u klub, generalni sekretar mu je rekao da treba da se izvini navijačima. Odveo ga je u neki kafić i tu je Filip doživeo da ponovo vređaju, polivaju vodom i ne znam šta već rade... Posle svega se pokupio i vratio kući.

Dušan Kljajić ne veruje da je tako nešto moglo da se desi njegovom sinu u zemlji Srbiji.

- To su mladi ljudi, izrazito mladi, kazao mi je Filip... Ko ih zadoji tolikom mržnjom? Nije mi jasno. Kad su stigli da postanu to što jesu, da toliko mrze druge ljude i to na nacionalnoj osnovi? Ko to vaspitava? Gde idu u školu? O čemu se radi? U kojoj zemlji mi to živimo?

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Filip Kljajić nikada ranije nije došao u konflikt sa navijačima Novog Pazara.

- Žao mi je. Filip je sebe uložio u taj klub. Doneo im toliko bodova, bio igrač utakmice mnogo puta, kapiten... I dobro im je krenulo. Sada je sve otišlo u vazduh. Mi nismo nacionalno ostrašćeni ljudi, nisam tako vaspitao svoje dete. Odrastao sam u Crvenoj zvezdi, igrao u Turskoj, u Hrvatskoj za Rijeku, u Sloveniji za Maribor... Ne znam... Filip je miran momak, nema kratak fitilj kao ja. On ni mrava ne bi zgazio. Gde su baš njega našli?

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Posle incidenta koji je potresao sportsku Srbiju, oglasio se i Rasim Ljajić prvi čovek Novog Pazara. Solidarisao se sa kapitenom i napustio klub.

- Hvala Bogu da ima takvih ljudi. Da čovek ne poveruje. Dobro znam koliko je taj čovek uradio za klub, jer sam i sam bio trener u Novom Pazaru. Znam koliko Rasim Ljajić znači tamo, ne samo za klub, već i za grad. On je deo svog života ugradio u taj klub. Izuzetan gest je uradio.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Filip Kljajić je dete Crvene zvezde, prošao je celu omladinsku školu na Marakani, ali se afirmisao u Partizanu. Očigledno je navikao na teži put.

- Rekoh već, Filip nije incidentna ličnost, nije takav tip čoveka. Poštuju ga i jedni i drugi. Nikada nije pravio probleme, svi ga vole, jer je veliki profesionalac - objasnio je Dušan Kljajić.

Filip Kljajić Godine: 32 Pozicija: golman Utakmica u Superligi: 108 Karijera: C. zvezda, Hajduk, Šumadija, Metalac, Rad, Partizan, Platanijas, Omija, Novi Pazar Trofeji: 2016/2017. dupla kruna sa Partizanom

Kurir sport/A. Radonić