"NEĆU DA LAŽEM - MRZIM MARTINEZA" Najveći tragičar Mundijala priznao: Ne mogu da zaboravim! To je moglo da mi promeni život!

Reprezentativac Francuske Randal Kolo Muani priznao je da ne može da zaboravi veliku šansu koju je propustio u finalu Mundijala protiv Argentine.

U poslednjim momentima meča Muani je imao neverovatnu priliku da donese titulu svojoj reprezentaciji i postane junak nacije. Našao se sam ispred golmana Emilijana Martineza i uputio snažan udarac, ali usledila je čudesna odbrana Argentinca. Ostalo je 3:3, a nakon penala slavila je Argentina.

"To je moglo da mi promeni život. Voleo bih da mogu da ostavim to iza sebe, ali stalno mi se vraća, gledam tu akciju i vidim da sam imao šansu za gol. Ipak, sve se odigralo tako brzo. Mogao sam da uposlim Mbapea jer i on je bio u dobroj poziciji, ali u tom momentu ga nisam video. Lopta je brzo došla, bio sam fokusiran na gol. Sad je sve kasno", neutešan je mladi fudbaler.

Priznao je da nikada neće moći tu scenu da izbaci iz glave.

"Moram da nastavim dalje, to je deo mog posla. Nije da sam tužan, samo nikada to neću moći da zaboravim. Bili smo blizu titule. Neću da lažem, mrzim Martineza", iskren je Muani.

Kurir sport