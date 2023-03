POLICIJA EKSPRESNO REAGOVALA POSLE SKANDALA: Uhapšen napadač na golmana Novog Pazara!

Policija je uhapsila jednog od nekoliko mladića osumnjičenih za vređanje i napad na golmana fudbalskog kluba Novi Pazar Filipa Kljajića.

"Uhapšen je M. I. (2001) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti", saopštila je policija.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Golman Kljajić otišao je iz Novog Pazara nakon što ga je grupa navijača tog superligaša napala i polila vodom u restoranu.

Ubrzo je i počasni predsednik kluba Rasim Ljajić saopštio da se zbog tog incidenta potpuno povlači iz kluba, a njegov potez je pratio i tek imenovani trener Feđa Dudić.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Policija traga za još dva muškarca koji su bili u društvu sa M. I.

Kljajić je sem Novog Pazara branio za mlađe kategorije Crvene zvezde, sa Partizanom je osvojio titulu prvaka Srbije, a nosio je i dres Rada, Metalca, Platanijasa...

