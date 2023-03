NIJE BELI DŽIP ZA DEČAKA OD 16 GODINA! Stojadinović o bivšem talentu: Filip Janković je primer kako roditelji UNIŠTE SVOJE DETE!

Filip Janković, nekada najveći talenat srpskog fudbala, danas igrač Laktaša iz Republike Srpske, člana druge lige BiH.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Plavokosi Janković bio je najmlađi debitant Crvene zvezde sa 16 godina i šest meseci, igrač u koga je klub verovao. Debitovao je kod trenera Roberta Prosinečkog, u utakmici protiv letonskog Ventspilsa (7:1). Međutim, umesto da ostavi trag u crveno-belom dresu izabrao je da ode u inostranstvo, a tamo je sve surovo. Usledio je sunovrat jedne karijere.

Nedavno je Filip Janković u podkastu Alesto govorio o svojoj karijeri i istakao da nije mogao da izdrži ogroman pritisak, te da je bio ucenjen od svog matičnog kluba Crvene zvezde?!

foto: Dado Djilas

Kurir je stupio u kontakt sa Zoranom Stojadinovićem, poznatim menadžerom, koji se na početku karijere Filipa Jankovića brinuo o njemu.

- Da li je bio ucenjivan od strane Zvezde? Ne znam... Ne bih rekao. Dok je bio sa mnom, naprotiv, bio je od Zvezde tretiran kao njeno blago. Baš onako kako je i zasluživao. Jer... Janković u to vreme jeste bio najveći talenat u Srbiji. Šta se desilo od momenta kada se odvojio od mene, stvarno ne znam - počeo je priču za Kurir Zoran Stojadinović i nastavio:

- Video sam odmah da to ne može da izađe na dobro. Kad se oko maloletnog deteta pojavi 20 menadžera, kad počnu se menjaju, nude kule i gradove... To niko ne može da izdrži. Ni Mesi, ni Ronaldo! Pa, njih dvojica su skoro ceo život sa jednim menadžerom. Mislite li da je to slučajno? Nije!

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Zoran Stojadinović priseća se odnosa sa Filipom Jankovićem i njegovom majkom Ljiljanom.

- Kada je Janković potpisao prvi ugovor sa Crvenom zvezdom, mislim da je imao 15 godina. Bio je kod mene u agenciji. Sve je bilo normalno, dok njegova majka nije počela da šuruje sa svim živim menadžerima. Prvi ispad napravila je kada je otišla kod Milana Ćalasana u Pariz, na njegov poziv. Sklopila je sa njim neku vrstu dogovora. Kupila je sinu auto i to beli terenac. Da li je bio BMW ili Audi Q7, više se i ne sećam. Imao je registraciju na kojoj je pisalo "Filip" i sa njim je dolazio na treninge. Tada je još na snazi bio zakon da maloletno lice može da vozi...

Ubrzo je Zoran Stojadinović shvatio da je višak.

- Odlučio sam da je najbolje da se tada raziđemo, jer je majka počela da postavlja pred mene neke nerealne uslove... Mislio sam da se u početku šali, meni je to bilo simpatično. Kasnije sam video da je đavo odneo šalu. Rekoh već, živeo sam u Španiji, ali sam zbog njega često dolazio u Srbiju. Majka je počela da preteruje, umesto najboljih patika, kopački i garderobe, tražila je hotele u Kanu i Monte Karlu. Kažem joj, Ljiljo polako! Polako sa hotelima. Ne znam, šta je bilo. Filipova majka je obrazovana žena, advokat po struci. Sve je posle otišlo u krajnost, a mali nije mogao da sve to iznese i nažalost tako je prošao, kako je prošao.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Poznati menadžer kaže da je Filip Janković izabrao put koji je vodio u sunovrat.

- Dok je on vozio taj besni auto, njegovi vršnjaci su išli busom na treninge. Pa, sad vi zaključite... Janković jeste bio najtalentovaniji klinac iz te čuvene Zvezdine generacije 1995, ali je po meni bio pravi primer kako roditelji uništavaju vlastito dete.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Prisetio se Zoran Stojadinović, da je Crvena zvezda po drugi put pružila ruku spasa Filipu Jankoviću.

- Igrom slučaja kada sam postao direktor Zvezde 2013. godine obavio sam opet razgovor sa Filipovom majkom. Tada smo sa njom pričali Dragan Džajić, Nebojša Čović i ja. Hteli smo da vratimo dete, damo mu još jednu šansu. Ali, ona nas je oduvala... Počela je da traži uslove i garancije i nas trojica smo se povukli. Shvatili smo da tu nema pomoći.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Dobio je Filip Janković i priliku od selektora Veljka Paunovića.

- Paun ga je vodio na Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu, iako nije igrao i bio standardan. Uzeo je zlatnu medalju, postao svetski prvak. Žao mi je tog momka, bio je dobro dete. Realno, mogao je da napravi daleko bolju karijeru. On je gradsko dete, imali su stan na Zelenom vencu. Viđao sam ga često i na Dorćolu, normalan momčić. Ako mi je na nekog žao, onda je to on. Em, nije napravo karijeru, em nije uzeo ni pare. Vodio sam i Alena Halilovića koji je isto bio veliki talenat, a ništa nije uradio. Međutim, on je sa dva ugovora koje sam mu obezbedio uzeo novac da ne mora ništa da radi do kraja života. A, Janković - zapitao se Zoran Stojadinović.

