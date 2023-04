POBESNEO ZBOG PITANJA O RONALDU! Modrić GRMEO na novinare, više neće da priča o toj temi - Svi me to pitaju, dosadilo mi je više

Navijači Reala bi i te kako voleli da hrvatski fudbaler Luka Modrić produži ugovor sa "kraljevskim" klubom, međutim hrvatski as još uvek nije doneo odluku o svojoj budućnosti.

U nekoliko navrata do sad, Modrić je isticao da bi karijeru voleo da završi upravo u Realu.

Ipak, mediji su ga često povezivali sa transferom u Al Nasr, a mnoge zanima da li će Modrić ponovo igrati sa Kristijanom Ronaldom.

"Da li ću opet igrati zajedno sa Ronaldom? Zaista ne znam šta da kažem na to. Svi me to pitaju i već mi je dosadilo da dajem uvek iste odgovore. Želim da ostanem u Real Madridu", rekao je Modrić ljutito.

Kurir sport