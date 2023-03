REKAO MI JE DA PRIHVATIM I NE PRAVIM SR**A! Mihajlovićev uticaj je bio OGROMAN - Stanković otkrio kako je seo na klupu Sampdorije!

Srpski trener Dejan Stanković trenutno sedi na klupi Sampdorije, a u opširnom intervjuu za italijanski "Corriere dello sport" prisetio se kako je prihvatio ovaj posao.

Poznato je da je Stanković bio veoma blizak sa Sinišom Mihajlovićem, a o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu ponovo je otvorio dušu.

- Naravno, pre nego što sam prihvatio ponudu Sampdorije, razgovarao sam sa Sinišom, pošto sam bio svestan delikatne situacije u kojoj se nalazi klub. On mi je predložio da prihvatim i ne pravim sr**a. Siguran sam da bih zažalio što nisam prihvatio ovu ponudu. Imam 44 godine, i i da se loše završi još uvek bih zavređivao poštovanje. Postoji skala sa dve strane: pobede na jednoj strani, porazi na drugoj strani Kada uspete da smanjite jaz između to dvoje, shvatite da ste odrasli.

Dejan Stanković je potom govorio i o svom odnosu sa Žozeom Murinjom.

- Moje poštovanje za njega je veliko. Dođao je u Inter kada sam već imao trideset godina i mislio sam da sam dao sve što sam mogao. Portugalac je uspeo da mi pomogne da napredujem više od očekivanog. Od tada smo u kontaktu i slušam ga i danas, pitam ga za savet i mišljenje. To je čovek i trener neobične inteligencije i sposobnosti. Trenira igrače, direktore, osoblje, medije i navijače. On je empatična i angažovana osoba. Kao i Mihajlović, on ima jak karakter. Ili ga se klonite ili ga duboko poštujete. Mislim da neki još nisu shvatili Murinjovu veličinu ili jednostavno ne žele da je prihvate.

Kurir sport