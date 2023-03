VIDIM KAKO LEŽI NA ZEMLJI I NE POMERA SE! Gudeljov otac opisao JEZIVE DETALJE UŽASA, pa otkrio šta je sinu rekao! JADAN ČOVEK!

Na sinoćnjoj utakmici između Kordobe i Rasing Ferola viđena je jedna užasna scena, kada je srpski fudbaler Dragiša Gudelj ostao da leži bez svesti na terenu.

Ovaj stravičan događaj je uznemirio svetsku javnost, a najteže je bilo članovima Dragišine porodice.

Njegov otac Nebojša je sinoć bio na stadionu, a sada je opisao detalje užasa.

- Još uvek sam u šoku. Gledao sam utakmicu sa tribina i kako je lopta bila na protivničkoj polovini, nisam obraćao više pažnju na Dragišu i njegovu poziciju na terenu. Odjednom čujem neku buku na tribinama i vidim da neko leži na terenu. Gledam gde je Dragiša i vidim da on leži na zemlji i ne pomera se! Mislim da sam bio tribinama još nekih 10-15 sekundi i posle toga sam poleteo ka terenu! Kako me znaju svi na stadionu nisu me ni sprečavali da uđem na teren. U momentu kad sam već bio blizu njega video sam da se kreće i kako hoće da ustane jer nije bio svestan šta se desilo - rekao je Nebojša Gudelj za Republiku, i potom dodao:

- Hteo je da nastavi da igra govoreći kako mu nije ništa, kako se sve u redu. Nije me video, ali kada sam mu se približio rekao sam mu sledeće: "tata je ovde, sve će biti okej, ne možes i ne smeš da igraš, ja idem sa tobom u bolnicu! Put do bolnice sa Dragišom od stadiona je bio moj najduži put u životu do sada - zaključio je Nebojša Gudelj.

Kurir sport