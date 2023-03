MILOJEVIĆ IMAO SUKOBE SA GOBELJIĆEM I BORJANOM? Pominje se čak i BUŠENJE trenera od strane igrača

Crvena zvezda ima sjajnu sezonu - apsolutni lideri su domaćeg prvenstva i smeši im se direktan plasman u Ligu šampiona, a na dobrom su putu da odbrane i trofej u domaćem Kupu.

Međutim, iako na prvi pogled deluje da na Marakani sve funkcioniše idealno, izgleda da u stvarnosti nije sve tako bajno i sjajno kao što se mnogima čini.

Navodno, iako su rezultati sjajni, atmosfera u timu nije idilična.

Naime, mladi fudbalski stručnjak Dušan Momirović, koji je sarađivao sa trenerom Zvezde Milošem Milojevićem u Hamarbiju, pričao je da strateg tima sa Marakane nije u dobrim odnosima sa pojedinim fudbalerima Zvezde.

Momirović je u podkastu "Adriatik" izneo tvrdnje koje će izazvati brojne reakcije fudbalske javnosti.

"Miloš Milojević je jako strog. Jako, jako strog! Godinu dana sam gledao njegove treninge, on je toliko strog", tvrdi mladi stručnjak Dušan Momirović.

U Hamarbiju je bilo dosta igrača sa naših prostora i Momirović smatra da je to skupo koštalo Milojevića, koji ih nije štedeo.

"Kad se spominje majka, onda ovi na "ić" to razumeju, pa dođe do sukoba. Onda svaki trening jedan drugom spominju majku. Neće Bosanac to da trpi, odgovori mu, pa još i prevede Šveđanima šta je njima rekao", kaže Momirović.

Na konstataciju ostalih sagovornika da onda ne mogu ni da zamisle kako to izgleda sa Borjanom i Gobeljićem, Momirović otkriva:

"Ne volim o tome da pričam, ali znam šta se tu dešava. Miloš je neko ko voli autoritet. Veoma je strog, nema kašnjena 15 sekundi. Nikome ne daje prostora, nema mesta za diskusiju" kaže Momirović i osvrće se na probleme koje je zbog svog stava imao dok je radio u Švedskoj:

"Njegov problem u Hamarbiju je bio nedostatak komunikacije sa igračima. Na kraju nije imao nikakvu komunikaciju sa igračima. On je iz Hamarbija oteran. Došlo je 200 huligana isključivo zbog Miloša. On su ušli sa zeleno-belim fantomakma i vikali: "Gde je Miloš, gde je Miloš. On ne sme da ostane". Dan posle toga je dobio otkaz, zato što je u toku ugovora otišao u Norvešku da pregovara sa Rozenburgom. Posle toga je prešao u Malme i to je verovatno najgora sezona u istoriji Malmea, iako je uzeo Kup. Bili su sedmi u ligi sa ubedljivo najjačim sastavom".

Dolazak u Zvezdu nije iznenadio mladog trenera.

"Očekivao sam prelazak u Zvezdu i mislio sam da će mu tu biti lakše, prvenstveno zbog jezika. Međutim, zanao sam da tu postoje neki jaki karakteri, tipa Borjan i Gobeljić. Mislim, Borjan se sukobio sa Terzom, a ne sa Milojem".

foto: www.crvenazvezdafk.com

Navodno tokom zimskih priprema trener Zvezde je upravo sa ovim igračima imao određene nesuglasice.

"Ne čudi me, očekivao sam to. Samo sam mislio da će to uslediti mnogo ranije. Izuzetan poznavalac je fudbala što može da se vidi na nekim Zvezdinim utakmicama. To na utakmicama u našoj ligi i ne može da se vidi jer je Zvezda individualno tri nivoa iznad u našoj ligi, izuzev Partizana", kaže Momirović.

Ipak, to nije pokazao na utakmici Partizana, gde je po rečima novinara Nikole Jankovića nadigran od strane crno-belih u drugom poluvremenu, što su mu navijači ozbiljno zamerili jer su očekivali ubedljivu pobedu.

"Pitanje je koliko je nadigran, a koliko možda izbušen od strane igrače. Nisu to nemoguće stvari, to se Savi Miloševiću desilo u Partizanu."

Mladi srpski fudbalski stručnjak koji je trenersku karijeru započeo na Islandu, afirmaciju je stekao radeći u Švedskoj kada je Mjalbi uveo iz treće lige u prvu. Nakon toga je došao u Zvezdu gde je bio pomoćni trener. Po odlasku sa Marakane predvodio je švedski Hamarbi i Malme, da bi se 2022. nakon odlaska Dejana Stankovića vratio u Crvenu zvezdu i preuzeo mesto glavnog trenera.

