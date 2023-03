VAN BASTEN KRITIKOVAO KAPITENA HOLANDIJE: On pravi buku, ali ne kaže ništa - on je između, pravi haos

Legendarni holandski fudbaler Marko van Basten kritikovao je kapitena reprezentacije Virdžila van Dajka, rekavši da stvara haos u ekipi.

Holandija je u ponedeljak uveče pobedila Gibraltar sa 3:0 u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine, ali Van Basten i dalje misli na poraz od Francuske 0:4, tri dana ranije i izdvojio je ponašanje Van Dajka.

On je rekao da kapiten "pravi buku" umesto da daje jasne instrukcije saigračima i doveo je u pitanje njegovu sposobnost da predvodi državni tim.

"On pravi buku, ali ne kaže ništa. Nije jasan. Dobar kapiten misli glasno i jasno stavlja do znanja šta se dešava. On je između, pravi haos. To dovodi do nesporazuma. To ti, kao kapiten, moraš da sprečiš", rekao je Van Basten za holandski Zigo Sport.

"U svlačionici je dobar, fudbalski taktički i tehnički nije. Potreban vam je još jedan gospodin na terenu. Ovo ima veze sa vođstvom. On pravi buku, ali ne kaže ništa. To je istina, to je u tebi, želja da pobediš po svaku cenu", dodao je nekadašnji napadač holandske reprezentacije.

Van Dajk nije želeo da komentariše izjavu Van Bastena, rekavši da svako ima pravo na svoje mišljenje.

"Da li sam lestvicu podigao nerealno visoko? Kako je to moguće? Nikada nije savršeno, konstantno je prava reč. Imali smo mnogo uspeha u reprezentaciji. Fudbaleri znaju bolje od bilo koga, da postoje usponi i padovi. Normalno je da ne možete uvek da igrate konstantno. Normalno je da ljudi prave greške, to je deo fudbala, ali vi od bilo koga znate da li radite dobro ili ne", dodao je Van Dajk.

