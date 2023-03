ČUKARIČKI SE NE OPTEREĆUJE LIGOM ŠAMPIONA: Ne pravimo računice, samo od sebe zavisimo!

Đorđe Ivanović je ove sezone jedan od najproduktivnijih igrača Čukaričkog, postigao je devet golova, imao je četiri asistencije.

Bio je jedan od najboljih pojedinaca u poslednja dva trijumfa tima sa Banovog brda, najpre u osmini finala Kupa Srbije na gostovanju Metalcu u Gornjem Milanovcu, kad je asistirao Mihajlu Spasojeviću za vodeći pogodak.

Potom, u duelu protiv Voždovca pred svojim navijačima, tada je najpre iznudio jedanaesterac u 55. minutu, koji je u gol pretvorio kapiten Docić, a potom je i sam bio strelac šest minuta kasnije, kad su Brđani potvrdili trijumf u duelu sa gradskim rivalom.

- Najvažniji je rezultat i činjenica da se klub vratio na pobednički kolosek posle poraza u Novom Sadu od Vojvodine u derbiju kola. Nikad nije lako u mečevima kupa, iznenađenja su uvek moguća, a imali smo i zaista prilično kvalitenog rivala, iako se radi o ekipi iz Prve lige Srbije. Najbitnije je da smo ostvarili plasman u četvrtfinale i da smo i u ovom takmičenju ostali u konkurenciji – kazao je Ivanović, koji se potom osvrnuo na duel protiv Voždovca:

- Primili smo gol posle nesrećno skrivljenog penala, našeg igrača je pogodila lopta u ruku, ali nas to nije poremetilo. Verovali smo u svoje kvalitete, kao i u nekim prethodnim mečevima u kojima smo do pobeda dolazili u završnicama. Ovoga puta smo to učinili posle preokreta, a najbitnije je da smo ubeležili nova tri boda. Bila je i zanimljiva situacija kod jedanaesterca za nas, sudija mi je prvobitno pokazao žuti karton zbog navodnog simuliranja, ali sam bio ubeđen da je pogrešio. Posle pregledanog snimka promenio je odluku, ali nije bilo nikakve ljutnje, VAR i služi tome.

foto: Čukarički

Čukarički je trenutno na četvrtom mestu na tabeli, sa 53 boda, jedan manje od Partizana i dva manje u odnosu na TSC.

- Ostaje nam još tri meča do početka plej-ofa, svaki naredni će biti izuzetno težak. Ne treba ni da naglašavam koliko su Radnički i Javor nezgodni rivali na svom terenu, a potom nam u goste dolazi Partizan. Drago mi je da se prvenstvena trka zakuvala, i da će se voditi velika borba za mesta koja garantuju plasman u Evropu. Super liga je u tom pogledu ove sezone mnogo zanimljivija, pa će tako svaki meč do kraja sezone biti od velikog značaja. Još uvek smo u poziciji da gledamo samo sebe i nadam se da će tako biti do kraja. Ne pravimo nikakve računice, da li ćemo biti drugi, treći ili četvrti... Idemo od utakmice do utakmice, sada je najbitnije samo gostovanje na „Čairu“.

Naredni rival je Radnički, ekipa protiv koje Čukarički u 11 mečeva na strani ima skor od četiri remija i sedam poraza.

- Nisam znao za taj podatak, ali svakoj tradiciji jednom dođe kraj. Odigrali smo izuzetno zanimljiv meč u prvom delu sezone protiv Radničkog, uz čak četiri pogotka, svakoj ekipi je pripao po bod. Oni su za nas prilično neugodan rival, tako je očigledno bilo i ranije, tako će biti i u predstojećem meču. Nadam se da ćemo ovoga puta izboriti bolji rezultat, idemo na pobedu, ali uz veliki repsket Nišlijama. Imaju izuzetno iskusan sastav, sjajnog golaman koji je bio i u sastavu reprezentacije Srbije. Takođe, u njihovom timu je i nekoliko bivših igrača Čukaričkog, što daje posebnu dimenziju ovoj utakmici. I njima su bodovi preko potrebni, baš kao i nama, pa se nadam da će publika uživati.

I Ivanović je jedan od onih koji su lične kvalitete i ambicije podredili klupskim.

- Nedavno je kapiten Docić rekao da svi treba da budemo podređeni ekipi i ciljevima koji Čukarički ima. Pojedinačni učinak svakog od nas treba da ide u tom smeru, da igrački pružimo maksimum i da doprinesemo timu. Imamo prilično kvalitetne pojedince na svim pozicijama u ekipi, miks mladosti i iskustva. Ovaj klub ima i mnoštvo talentovanih igrača iz svoje Omladinske škole pred kojima je lepa budućnost, to je prelepo videti. Nadam se da ćemo se svi zajedno radovati na kraju sezone – poručio je Ivanović.

