BOMBA NA MARAKANI! ZVEZDA ĆE OD LETA IMATI NOVOG TRENERA: Delegacija crveno-belih fotografisana na sastanku u IZRAELU!

Crvena zvezda će od nove sezone imati i novog trenera. Čini se da je sadašnji stručnjak Miloš Milojević završio misiju.

foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Izraelski portal "One" objavio je fotografije delegacije Crvene zvezde u trenerom Barakom Baharom, čovekom koji je letos sa Makabijem iz Haife eliminisao crveno-bele u plej-ofu za Ligu šampiona.

Delegaciju Crvene zvezde činilo je najuže rukovodstvo, generalni direktor Zvezdan Terzić, sportski direktor Mitar Mrkela, operativni direktor Marko Petrović i šef skauting službe Marko Marin. Portal "One" tvrdi da je boravak crveno-belih u Izraelu služio da čelnici kluba predstave projaket Baraku Baharu, koji je pokazao veliko interesovanje da od leta sedne na klubu prvaka Srbije.

ברק בכר סיכם עקרונית בכוכב האדום בלגרד 🔴 למאמן האלופה יש חוזה לעוד עונה, אבל הוא צפוי לקבל את ברכת הדרך מיענקל'ה שחר pic.twitter.com/PdI0vgMAaN — ONE (@ONE_CO_IL) March 29, 2023

Kurir je ovu informaciju odmah proverio u klubu, a iz Crvene zvezde su nam rekli:

- Zvezda ima trenera do juna i neće se do tada oglašavati. A, u junu ćemo doneti odluku. Do tada smo fokusirani na osvajanje još jedne duple krune.

Crvena zvezda nije potpisala ugovor sa izraelskim trenerom, pošto Barak Bahar ima još godinu dana ugovora sa Makabijem iz Haife. Da li će crveno-beli morati da plate obeštećenje, ili će klub izaći u susret Baraku Baharu zavisiće od odluke gazde Jakuba Šahara. Kako portal "One" tvrdi bogati Izraelac nikada nije pravio problem bivšim igračima i trenerima u novim evropskim izazovima.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Miloš Milojević, sadašnji trener Crvene zvezde, nije imao čvrsto poverenje od strane navijača, ali i uprave. Još otkada je preuzeo klub, letos, posle iznenadnog odlaska Dejana Stankovića, skromnim izdanjima u Ligi Evrope, naterao je čelnike da pokušaju da traže novo rešenje za leto.

Zimus se kao rešenje pominjao Italijan Euzebio Di Frančesko, navodno su sa njim vođeni ozbiljni pregovori. Pominjao se i mogući povratak u klub bivših trenera, poput Miodraga Božovića i Roberta Prosinečkog, ali je rukovodstvo posle utakmice sa Ludogorecom na pripremama u Turskoj preseklo, i odlučilo da novi trener bude stranac.

Barak Bahar (44) jedan je od najtrofejnijih trenera u Izraelu. Sa ekipom Hapoel iz Ber Ševe tri puta zaredom bio je šampion države, a sjajne rezultate postizao je i u evropskim takmičenjima, kada je u grupnoj fazi Lige Evrope dva puta tukao Inter. Nisku uspeha nastavio je kao trener Makabija iz Haife sa kojima je dva puta slavio u prvenstvu Izraela.

Kurir sport