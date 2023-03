MISTERIJA FILIPA KOSTIĆA! Napustio reprezentaciju Srbije ZBOG POVREDE, a iz Torina kažu: NIJE POVREĐEN! Evo zbog čega je LJUT

Iako je zbog povrede ranije napustio reprezentaciju Srbije tokom martovskih obaveza u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, Filip Kostić će već za narednu utakmicu Juventusa biti na raspolaganju Masimilijanu Alegriju.

Kostić je odlično odigrao čitav meč "Orlova" na startu kvalifikacija protiv Litvanije, nakon čega nije sa ekipom otputovao u Podgoricu gde je odigran meč drugog kola.

Nekadašnji fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta je ostao u Beogradu, a potom se vratio u Torino gde je podvrgnut analizama.

Nakon njih je ustanovljeno da je Kostić bez povrede i da će moći da igra već protiv Verone, u narednoj utakmici Juventusa, prenosi "Tutosport".

foto: Marco Canoniero / Alamy / Alamy / Profimedia

Selektor Dragan Stojković je dan pre utakmice protiv Crne Gore objasnio zbog čega je Kostić napustio tim.

"Loša vest za nas, Kostić je napustio tim. Radi se o upali ahilove tetive. Nije bilo potrebe da rizikujemo i odluka je bila da se vrati u klub. Neće biti sutra u kombinaciji za igru. Povrede su sastavni deo i nema ničeg goreg za trenera i u Kataru smo videli koliko to problema napravi. Ipak, to je deo fudbala i moramo da pronađemo način da to prevaziđemo".

Sudeći po svemu što se dogodilo, deluje da je Kostić pošteđen puta u Podgoricu za svaki slučaj, kako ne bi došlo do pogoršanja bola koji je osetio posle utakmice protiv Litvanije.

U međuvremenu, odmor od nekoliko dana mogao je da posluži fudbaleru da se u potpunosti oporavi, a kako je reprezentacija Srbije i bez njega ostvarila pobedu u Podgorici, njegov izostanak sa te utakmice može da se oceni kao uspeh.

foto: Starsport

Posle utakmice je selektor dobio pitanje koje nije očekivao.

"Da li se zna ko je treći kapiten ekipe? Pojavile su se spekulacije da je Filip Kostić nezadovoljan zbog toga što on nije poneo traku protiv Litvanije posle izlaska iz igre Mitrovića i Tadića", glasilo je pitanje novinara.

Stojković je imao zanimljiv odgovor.

"Ne znam, pravo da ti kažem. Niti sam vodio računa, niti me interesuje, mislim da to nije bitno. Prvi put čujem za to, pričaću sa njim kada se vidimo, da mi objasni to, ako je istina. To je nebitno, ne pravite od tih stvari... Kapiten izlazi, Tadić, Mitrović, pa prvi koji je najbliži uzima traku. Meni to nije važno. Ali dobro, daćemo Kostiću ako mu je toliko stalo".

Kurir sport