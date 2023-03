NA BANOVOM BRDU SE RADI PUNOM PAROM! Čukarički potpisao profesionalne ugovore sa trojicom fudbalera, oni su BUDUĆNOST ovog kluba!

Nedavno je, tokom reprezentativne pauze, šef struke Čukaričkog prvom timu priključio devetoricu omladinaca.

Nekoliko dana kasnije, njih trojica, Lazar Stojanović, Mihailo Madžarević i Veljko Radosavljević potpisali su profesionalne ugovore sa timom sa Banovog brda. Uprava Čukaričkog nastavila je da ulaže u momke koji su veći deo omladinskog staža proveli upravo u belo-crnom dresu.

Najduže je u Čukaričkom Mihajlo Madžarević, momak iz Ostružnice koji igra na poziciji zadnjeg veznog, rođen 2. jula 2005. godine, već sedam godina je član Brđana, gde je prošao gotovo sve selekcije, trenutno nastupa za omladinski tim.

- Kad sam pre godinu dana potpisivao stipendijski ugovor, istakao sam da je Banovo brdo moja kuća. I tada je bilo ponuda drugih klubova, ali nisam se na to obazirao. Želim da debitujem u prvom timu Čukaričkog, a svakako je da smo sva trojica potpisivanjem profesionalnog ugovora za korak bliži ispunjenju tog cilja. Na nama je da nastavimo da se dokazujemo, na svakom treningu i svakoj utakmici. I da koristimo šansu kad god nas šef struke priključi prvom timu, to je velika čast za nas – kazao je Madžarević, koji se potom zahvalio trenerima:

- Hvala Marku Martaću, Momiru Mileti, Aleksandru Tomoviću i sadašnjem šefu Pavlu Delibašiću. Svi oni imaju velike zasluge što sam došao do profesionalnog ugovora sa Čukaričkim.

Ofanzivni vezista Veljko Radosavljević rođen je 2. aprila 2005. godine u Velikoj Plani, a među belo-crne je stigao još 2018.

- Počeo sam fudbalom da se bavim u KF Velika Plana, sa šest godina. U Čukaričkom sam od 2018. godine, krenuo sam kod trenera Marko Martaća, potom sam bio u kadetima kod Momira Milete, sada sam u omladincima kod Pavla Delibašića. Nadam se da ću uskoro debitovati i za prvi tim Čukaričkog, ali sam svestan da je još mnogo dokazivanja pred svima nama – kazao je Radosavljević.

Iz Velike Plane je došao i štoper Lazar Stojanović, rođen 22. aprila 2005. godine.

- Na jednom turniru, na kojem je učestvovao i Čukarički, dobio sam poziv od koordinatora Omladinske škole Đorđa Aćimovića. Na Banovom brdu sam krenuo sa selekcijom koju je tada vodio Marko Martać, potom sam preko kadeta stigao do omladinskog tima. Raduje me činjenica da su već u prvom timu na mojoj poziciji Uroš Drezgić, Bojan Kovačević, Vojin Serafimović, sve mladi igrači. To je dokaz da ljudi u klubu veruju u nas, a na nama je da im se vrednim radom odužimo i da strpljivo čekamo šansu da debitujemo u prvom timu – kazao je Stojanović.

