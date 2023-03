ROBIJAO 70 DANA U IZRAELU, UJAKA MU UBILI U ATENTATU: Novi trener Zvezde bio je iza REŠETAKA, a zadesila ga je i jedna TRAGEDIJA

Crvena zvezda priprema veliku promenu na leto, grupna faza Lige šampiona je gotovo osigurana, samim tim apetiti navijača rastu i u skladu sa tim uprava kluba je krenula u potragu za novim trenerom.

Ako je verovati izraelskim medijima izbor je pao na Baraka Bahara, aktuelnog trenera Makabija iz Haife i čoveka koji je izbacio crveno-bele iz prošlogodišnjeg plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izraelski mediji objavilii su da je Bahar dogovorio već sve uslove sa srpskim prvakom i da bi od leta trebalo da preuzme mesto šefa stručnog štaba.

Trenerska karijera

Bahar je kao igrač karijeru završio u Ironi Kirjat Šmoni 2011. godine i odmah je u istom klubu uplovio u trenerske vode. Do 2011. godine je radio kao pomoćnik šefa stručnog štaba, a samo godinu dana kasnije je dobio šansu da preuzme kormilo ekipe po prvi put kao glavni trener. Sa tim timom osvojio je Kup Izraela i preporučio se Hapoelu Ber Ševi, od koga je napravio najbolji tim u državi.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Već u sezoni 2015/16 uspeo je da sa Hapoelom osvoji šampionski pehar i tako stekne pravo igranja u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ber Ševa je tada stala u plej-ofu kvalifikacija za najelitnije evropsko takmičenje kada je poražena od Seltika veoma tesno, ukupnim rezultatom 5:4, nakon što je u prethodnoj rundi eliminisala Olimpijakos. Ipak, ekipa Baraka Bahara je tada igrala u grupnoj fazi Lige Evrope, koju je završila na drugom mestu iza praške Sparte. Izraelac je tako obezbedio nokaut fazu Lige Evrope, a nakon toga uspeo je da osvoji još dve titule prvaka, dva Kupa i dva Superkupa.

Odlični rezultati sa Hapoelom preporucili su ga Makabiju iz Haife, odakle je i najpoznatiji našoj fudbalskoj javnosti.

Ležao u zatvoru 70 dana jer nije odslužio vojni rok, ujaka mu ubili

Bahar ima zaista neverovatnu životnu priču, malo ljudi zna da je za vreme svoje igračke karijere morao da provede 70 dana iza rešetaka, jer nije odslužio kompletan vojni rok. Sve se desilo tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi, Bahar je bio na spisku reprezentacije za mečeve protiv Luksemburga i Letonije, medjutim samo sat vremena kasnije je morao da bude povučen i da odsluži kaznu.

Takođe, malo je poznato da je ujak Baraka Bahara, Zeevi, koji je bio i ministar i iza sebe imao bogatu vojničku karijeru tokom koje je bio i komandant Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) ubijen u atentatu. Ubio ga je Hamdi Kuran, tadašnji pripadnik Narodnog fronta za oslobođenje Palestine (PFLP).

Sa Makabijem koštao Zvezdu Lige sampiona

Na klupi Makabija iz Haife, Bahar je seo 2020. godine, i već u prvoj sezoni je uspeo da osvoji šampionski naslov. Isto mu je pošlo za rukom i sledeće sezone i poslednja prepreka ka grupnoj fazi Lige sampiona bila je Crvena Zvezda. Pre toga napravio je velike uspehe i ponovo izbacio Olimpijakos, zatim i Apolon Limasol. Usledio je dvomeč sa crveno-belima, tim iz Haife je slavio 3:2 u prvom meču u Izraelu.

foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Usledio je revanš na stadionu "Rajko Mitic" kada je srpski sampion imao prednost 2:0 i delovalo je da Zvezda ima sve u svojim rukama do samog kraja prvog dela igre, kada je Milan Borjan odbranio penal Hazizi, ali je samo nekoliko trenutaka nakon toga primio "kiks" gol posle šuta sa 30 metara. U drugom poluvremenu videli smo mnogo bolju igru Makabija, a onda i autogol Milana Pavkova u 90. minutu utakmice i umesto produžetaka to je značilo Zvezdinu eliminaciju i selidbu u Ligu Evrope.

Izraelski tim našao se u veoma jakoj grupi, neki bi rekli i " grupi smrti" sa PSŽ-om, Juventusom i Benfikom i bez obzira na to sto su završili poslednjeplasirani uspeli su da naprave senzaciju kada su savladali Juventus 2:0 na stadionu "Sami Ofer".

Iako su i Barak Bahar i sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela demantovali ove tvrdnje, ako je verovati izraelskoj štampi nas šampion je našao trenera koji ima iskustvo igranja u najelitnijem evropskom takmičenju, ali on je ugovorom vezan za klub iz Haife do leta 2024. godine. Zvezdi svakako sledi velika rekonstrukcija i sklapanje tima za Ligu šampiona i to je možda prilika da i Bahar stigne u Ljutice Bogdana.

