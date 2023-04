VLAHOVIĆ MORA DA OSTANE MIRAN! Alegri ponovo o srpskom asu - otkrio šta ga posebno RADUJE kod Dušana, pa ga uporedio sa Milikom

Fudbaleri Juventusa savladali su sinoć Veronu u utakmici 29. kola Serije A rezultatom 1:0, a pobedonosni gol za "Staru damu" postigao je Mojzi Ken u 56. minutu.

Pomalo iznenađujuće je to što srpski golgeter Dušan Vlahović nije počeo utakmicu, pošto ga je trener Masimilijano Alegri ostavio na klupi, a šansu je dobio tek u 60. minutu.

O njemu je nakon meča pričao Alegri.

- Dušan radi neke veoma dobre stvari, posebno je to bio slučaj protiv Intera. Razumem da vama sa strane deluje da je Vlahović neko ko treba da reši sve probleme Juventusa. Došao je u januaru prošle godine, doneo nam je dosta toga dobrog, ali je odigrao samo jednu sezonu u Fiorentini pre toga. Igranje za Juventus je nešto potpuno drugačije. Igra bolje nego prošle sezone, tehnički je napredovao i to me raduje, samo mora da ostane miran. Ken i on su finišeri, dok je Milik iskusniji i zna gde će lopta završiti - istakao je Alegri i potom dodao:

- Nije lako igrati u ovakvim uslovima, ali momcima dobro ide. Prvi meč posle reprezentativne pauze zna da bude neugodan. U fudbalu nizom dobrih rezultata možete brzo da se vratitite. Ona prava tabela kaže da smo na mestu koje vodi u Ligu šampiona i to sa četiri boda prednosti.

Kurir sport