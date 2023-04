PROSINEČKOG PITALI ZA KOGA BI NAVIJAO U MEČU DINAMO ZAGREB - CRVENA ZVEZDA! Robijev odgovor: Uvek sam iskren u životu...

Robert Prosinečki dao je opširan intervju za Glas srpske, a donosimo vam dva najzanimljivija dela razgovora.

Legendarni as i nekadašnji trener Zvezde upitan je za koga bi navijao kada bi se sastali Crvena zvezda i Dinamo?

- Uvek sam iskren u životu. Moj pokojni tata se vratio iz Nemačke da bi mu sin igrao u Dinamu. To je tako. Spletom okolnosti njegov sin nije igrao u Dinamu, nego je došao u Crvenu zvezdu. Najbolje da ne igraju Zvezda i Dinamo - poručio je Robi.

Postoji mogućnost da Prosinečki trenerku karijeru nastavi u grčkom Arisu:

- Ništa nismo konačno dogovorili. Samo sam bio na razgovoru, a sad ćemo videti šta će se desiti. Nema ništa konkretno još. Njihov aktuelni trener ostaje do kraja sezone, Aris je u plej-ofu. Imaju još devet utakmica i na to su fokusirani. Što se mene tiče, još volim raditi trenerski posao. Prazan sam ako ne radim. Nije lako naći pravi posao. Uglavnom se vrte svi isti. Može se desiti taj Aris. Grčka liga je jaka, ako se ne desi naći ćemo nešto. Nije stvar u parama, ali stvarno to volim.

Kurir sport / Glas srpske