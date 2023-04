CRVENA ZVEZDA JE PROSEČAN KLUB: Ministar sporta Izraela ustalasao javnost zbog dolaska Baraka Bahara u Beograd

Izraelski medij "One" objavio je da je dogovor između Crvene zvezde i Baraka Bahara postignut, a da njegov sadašnji klub Makabi iz Haife nije najsrećniji zbog toga.

Pomenuti medij piše da će Bahar sa sobom u Beograd povesti ceo stručni štab, asistenta Gaja Carfatija, kondicionog trenera Dror Šimšon i trenera golmana Gaja Vajsingera.

Crvena zvezda je Izraelcu spremila ugovor do 2025. godine u visini od milion evra po sezoni. Uz to, crveno-beli će Makabiju platiti obeštećenje od 600000 evra.

Dogovor Bahara i Crvene zvezde digao je veliku prašinu u Izraelu. Tim povodom se oglasio i ministart kulture i sporta Makluf Zoar.

"Šta bih savetovao Baharu da uradi? Hm, to je baš teška dilema... Sa jedne strane, to bi bio veliki finansijski benefit za njega. Crvena zvezda je velika, ali nije i najveća u Evropi. To je prosečan klub, srednje veličine. Naravno, veći je od Makabija iz Haife, ali..."

Zoar je potom uputio poruku Baharu.

"Da sam na njegovom mestu, ja bih ostao. Otišao bih kod predsednika kluba i rekao mu - vidi ovo što mi je Zvezda ponudila, oduzmi 25-30 odsto i ostaću ovde još nekoliko sezona", naveo je ministar sporta i kulture.

