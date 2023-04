TADIĆEVA ISTINA O HAOSU NA DERBIJU: Pitao sam Kokčua da li je UKUSNA TRAVA i poručio mu da pojača teretanu!

Dušan Tadić otvoreno je pričao o svim dešavanjima na meču Fejenord - Ajaks, koji je izazvao lavinu rekacija širom sveta.

Prvo je Tadić stavio tačku na priču da je odbio da nosi kapitensku traku u znak podrške Turskoji i Siriji!

- Ma, to su sve gluposti! Prvo se desila situacija da, kao, nisam hteo da nosim traku u znak podrške za Tursku i Siriju, a to je bila klupska odluka. Klub je odlučio da nosimo majice pre utakmice, kao vid podrške, što je po meni još bolje i upečatljivije, ali niko ne priča o tome. Posle toga se desila situacija sa Kokčuom kod nas kući, mi smo se rukovali, a mediji su spinovali da nismo. On je izabrao pogrešnu stranu i onda je rekao sudiji Makeliju da nije mislio na tu stranu i to je bilo to - pričao je Tadić u razgovoru za Mozzart sport.

See you April 30th. Proud of this team! 🏆@AFCAjax ❌❌❌ pic.twitter.com/pe5QUyfMwi — Dušan Tadić (@DT10_Official) April 6, 2023

Odgovorio je Tadić i na optužbe da je uvredio Orhan Kokču na rasnoj osnovi?!

- Juče se desilo da sam ga otresao na zemlju u duelu i on je skočio na mene. Ja sam ga pitao da li je ukusna trava. I onda mu poručio da malo pojača teretanu. To je bilo sve, ali sve se spinuje i od svega se prave priče - jasan je kapiten Srbije i Ajaksa.

Imao je Tadić i odgovor svim kritičarima:

- Sve su to normalne stvari, svake godine je isto, samo što nam je ekipa prethodnih godina bila mnogo jača, pa smo mogli da lakše iznesemo taj teret. Ljudi jednostavno ili vole ili mrze Ajaks, velika je frustracija prisutna zbog veličine kluba i zato što uglavnom pobeđujemo i osvajamo trofeje. Slično kao Bajern u Nemačkoj. Ljudi čekaju da izgubiš pa da te vređaju... - pričao je srpski as.

Kurir sport / Mozzart sport