TREBA NAM VIŠE LJUDI POPUT SINIŠE! Jake reči čuvenog italijanskog fudbalera o Mihajloviću: Iskren, hrabar, tvrd, imao je velika...

Nekadašnji italijanski fudbaler, Antonio Kasano, govorio je biranim rečima o Siniši Mihajloviću.

U jednom intervjuu za medije u Italiji, bivši reprezentativac je najpre pohvalio Tijaga Motu, aktuelnog trenera Bolonje, kluba koji je poslednji koji je Mihajlović vodio.

"Mota je sjajan tip i još jedan trener čija ekipa igra dobro. Dodao je svoj stil na izvanredan rad koji je Mihajlović priredio tokom godina", rekao je Kasano i dodao:

"Siniša nam nedostaje. Ne mogu reći da sam mu bio bliski prijatelj, ali cenio sam ga. Pravi čovek, iskren, hrabar i tvrd, a nije skidao osmeh s lica. Siniša je imao velika mu*a. Treba nam mnogo ljudi poput njega, ali ih je, nažalost, jako malo".

foto: Kurir Štampano

Kasano je nedavno ušao u "rat" sa Žozeom Murinjom, a i sada je iskoristio priliku da potkači Portugalca.

"Murinjo mora razumeti da dok god njegove ekipe igraju loše, uvek će imati barem jednu osobu koja će mu to reći - mene. Osvojio je puno trofeja? Boli me briga. To važi za njega i za Alegrija. S jakim igračima igraju sramotan fudbal. Imaju trofeje? Pa šta? Ako njihove ekipe igraju s*anje od fudbala, ja to kažem i ne skrivam se".

