ZVEZDA JE IZUZETAK MEĐU BOGATOM EVROPSKOM ELITOM: Marko Petrović otkrio kako crveno-beli posluju u vreme VELIKE EKONOMSKE KRIZE

Operativni direktor FK Crvena zvezda Marko Petrović istakao je da su crveno-beli, nažalost, finansijski autsajderi u Evropi jer imaju veliki problem sa tri ključna prihoda: TV prava, sponzorstva i prihod od utakmica, u koji ulaze karte, hrana i piće i prodaja klupske opreme.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- TV prava učestvuju u Evropi i do 50 odsto u strukturi prihoda. U Zvezdi su ispod dva odsto, iako su naše utakmice izuzetno gledane i u konkurenciji smo sa utakmicama Lige šampiona i Premijer lige na našem tržištu. Od ulaznica imamo takođe mali prihod. Zvezda je narodni klub, imamo tu socijalnu dimenziju - napisao je Petrović za Politiku.

Izuzetak je grupna faza Lige šampiona koju ne možete planirati svake godine, dodao je on.

- Čak nam je i prihod od sponzora ispod evropskog proseka od 25 odsto ukupnih prihoda. Prihod od nefudbalskih aktivnosti po primeru određenih klubova u Evropi bi takođe izjednačio ovaj finansijski disbalans koji imamo.

Petrović nema dilemu oko razloga za vraćanje Zvezde na veliku evropsku scenu i brojnih uspeha od 2014. godine.

- Razvojna strategija kluba postavljena od strane top menadžmenta bila je osnovni razlog revolucije koju je klub doživeo u prethodnih devet godina. Da bismo ostali održivi i konkurentni moramo imati kontinutitet razvojne strategije, jer samo takvim pristupom možemo obezbediti stabilnost i rast. Svi prethodni pokušaji sa restriktivnom politikom su se pokazali kao neuspešni.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Petrović ne krije da je ponosan na stabilno poslovanje kluba sa stadiona "Rajko Mitić".

- Zvezda je u periodu pre korone, od 2015. do početka 2020. godine generisala profit od 30 miliona evra. Tokom korone je došlo do poremećaja ne samo kod nas, nego u celom evropskom fudbalu i mi smo kao i većina klubova zabeležili gubitke.

Međutim, Zvezda je obezbedila stabilno funkcionisanje pre svega na osnovu svojih glavnih temelja - talenata i rezultata do koga se dolazi konkurentnim timom i velikim ulaganjima u akademiju. Klub je ranije imao oko tri do četiri puta manji rashod od postojećeg, odnosno oko 10 do 12 miliona evra, ali se bez obzira generisao veliki gubitak svake godine u iznosu od pet do šest miliona evra.

- Crvena zvezda je bila u takvoj poziciji zato što nije bilo prihodne strane, nije ulagano u tim i talente. Nije bilo stabilnosti, a još manje rasta.

Operativni direktor Zvezde je razrešio dileme koje su se pojavile u javnosti oko kratkoročne pozajmice koju je klub uzeo da bi refinansirao poreske obaveze.

- Prihodi kluba su izuzetno sezonski, 80 odsto realizacije se dešava u tri meseca godišnje. U međuvremenu, klub se finansira putem eskonta i kredita. Nedavno smo otvorili više kreditnih linija sa stranim finansijskim institucijama koje su prepoznale stabilnost i rast Crvene zvezde, ali i imaju veliko poverenje u aktuelni klupski menadžment. Da bi refinansirali u celosti poreske obaveze u martu pre priliva koje očekujemo na leto obezbedili smo jos jednu kratkoročnu pozajmicu. Svašta se pisalo po medijima za tu pozajmicu, jedina istina je da smo zapravo napravili uštedu u troskovima jer je kamatna stopa na tu pozajmicu oko devet odsto na godišnjem nivou, dakle manja od kamate koji smo plaćali prema poreskoj upravi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Petrović ističe da je postojeći dug Zvezde održiv.

- Klub ne samo da ima neto novčane obaveze u nivou godišnjeg prihoda, već smo bitno restrukturirali ročnost na srednjoročni period. Takođe, obaveze kluba koje su predmet licenciranja imaju malo ucešće u ukupnim obavezama. Bitno je istaći još dve stvari, Zvezda u knjigama i dalje nosi velikih iznos knjigovodstvenih obaveza koje zapravo ne predstavljaju teret po klub, na primer hipotetički porez u slučaju prodaje stadiona, rezervisanja, određene obaveze koje su u procesu otpisa, primljeni avansi itd.

Zvezda je kompanija kao i svaka druga, objašnjava Petrović.

- Druga bitna stvar koju bi zvezdaši trebalo da razumeju je da kao i svaka druga kompanija, Zvezda funkcioniše i razvija se uz optimalno zaduženje. Prezaduženje predstavlja veliki rizik posebno uz trenutno visoke stope kamata, ali paralelno biti nezadužen stopira razvoj i pun potencijal kompanije ili kluba. Zvezda se ne bi razvijala i rasla u prethodnim godinama da se nismo finansirali i na ovaj način, ne bi danas imali tim koji imamo, infrastrukturu, sedam osvojenih titula i sedam grupnih faza UEFA takmičenja. Mi smo 2014. godine bili bez svetla na kraju tunela, u potpunom mraku, međutim razvojnom strategijom menadžmenta podigli smo se iz totalnog ambisa i doveli klub ovde gde smo danas, iako je 2014 dug bio 64 miliona evra, a prihodi samo osam miliona evra. Dakle, dug je tada bio osam godisnjih budžeta. Danas je naš dug u nivou, odnosno za ovu godinu čak ispod godišnjeg budžeta i ni na koji način ne opterećuje funkcionisanje kluba.

Dodao je da ceo svet funcioniše tako što koristi tuđi kapital.

- Svetske ekonomije, države, uspešne kompanije funkcionišu i rastu na principu zaduživanja, samo se kod nas pravi medijski negativna priča oko toga da se za rast koristi i tuđi kapital. Najmoćnije zemlje sveta i najvrednije kompanije sveta su zadužene, da nisu, ne bi bile najmoćnije i najvrednije danas, već bi ih konkurencija pretekla. Nemačka je dužna 70 odsto svog BDP-a, Amerika preko 120 odsto svog BDP-a - istakao je Petrović.

Kurir sport/Politika