U BRUTALNOJ TUČI SLOMIO ZLATANU REBRO! Jedini čovek koji se usudio da izađe na crtu Ibrahimoviću: Makljaža trajala 25 minuta!

Zbog nezgodnog temperamenta i neverovatne fizičke konstitucije fudbaleri su se maksimalno trudili da izbegnu sukob sa "zločestim" napadačem Zlatanom Ibrahimovićem.

Tokom karijere Ibra je imao nekoliko žešćih obračuna sa saigračima i protivničkim igračima i uglavnom su njegovi rivali izvlači deblji kraj. Međutim, 2010. godine legendarni Šveđanin udario je na jačeg od sebe i nadrljao.

Reč je o Amerikancu Oguči Onijevu sa kojim je delio svlačionicu u Milanu.

Onijevu, koji je važio za mirnog i povučenog momka, naseo je na Ibrinu provokaciju na treningu i pretvorio se u neviđenu zver.

Zlatan mu je na treningu namerno uleteo klizeći sa dve noge i nastao je totalni haos.

foto: Ned Dishman / Getty images / Profimedia

"Bio je veliki kao kuća, izgledao je kao bokser teškaš, imao je 196 centimetara i preko 100 kilograma. Nije mogao da me smisli", otkrio je u svojoj autobiografiji Ibrahimović.

Navodno, pre oštrog starta, Onijevu je Ibrahimoviću pokazao prstom da ućuti i to je razbesnelo slavnog napadača.

"Taj k*čkin sin je morao da sazna kako ja pričam. Dobio je loptu, a ja sam pojurio ka njemu i sa obe noge sam startovao. Uspeo je da izbegne start i odmah sam pomislio: 'Sr*nje, promašio sam'. Ustao sam i otišao do njega, a onda sam osetio udarac u rame", otkrio je svojevremeno Ibra.

Usledila je žestoka maklljaža koja je navodno trajala oko 25 minuta.

"Udario sam ga glavom i zatim smo skočili jedan na drugog. Hteli smo da rastrgnemo jedan drugog. Bilo je brutalno. Rvali smo se, udarali. Izgledalo je kao borba za život i smrt".

U žestokom obračunu sa američkim gorostasom Ibri je stradalo rebro.

"Saigrači su uspeli da me zaustave i verovatno su napravli dobru stvar. Moglo je ispasti još gore. Dok smo se borili osetio sam bolove u grudima, proverili smo i ustanovili da mi je rebro bilo slomljeno", otkrio je Zlatan.

Amerikanac koji je imao obračun sa Ibrom nije želeo previše da priča o događaju koji je slavni as opisao u svojoj autobiografiji.

"Nisam to pročitao, čuo sam šta ljudi pričaju, neke stvari su istina, neke ne. Poenta je da smo imali raspravu koja je prerasla u fizički sukob i onda su nas saigrači razdvojili", rekao je Onijevu.

"To je završena priča, ne želim da počinjem novu kontroverzu i stavljam so na rane, desilo se, rekli smo stvari koje nismo trebali i možda nije trebalo tako da reagujem. Na kraju smo se izvinili jedan drugom, priznali da smo pogrešili i to je to", dodao je Amerikanac.

Onijevu je već pet godina u penziji. Trenutno radi kao trener i stručni analitičar, a i jedan je od ambasadora Mundijala koji se 2026. godine održava u SAD.

