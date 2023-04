ZORAN POPOVIĆ POVREĐEN BRANIO PROTIV CRNO-BELIH: Biće još teže protiv Partizana u nedelju

Čukarički je slavio u derbiju kola protiv Partizana sa 1:0, u meču koji je započet 11. aprila, a završen devet dana kasnije.

Presudio je pogodak Đorđa Ivanovića iz 46. minuta, a posle ovog susreta bilo je jasno da će u plej-of Brđani sa treće, a crno-beli sa četvrte pozicije. Čitava ekipa Čukaričkog odigrala je vrlo dobar meč, ali jedan od junaka svakako je bio i golman Zoran Popović.

Čuvar mreže na pozajmici iz Crvene zvezde veče pre meča, na poslednjem treningu, doživeo je neugodnu povredu. I samim tim, u stručnom štabu Čukaričkog nenadano su se našli u velikim problemima. Još ranije, golman Novak Mićović potpisao je za MLS ligaša Los Anđeles Galaksi, a Nemanja Belić u duelu prekinutom 11. aprila nije bio u protokolu zbog povrede, pa nije imao pravo da bude u sastavu ni u nastavku meča devet dana kasnije. Brđani su imali izbor između nedovoljno spremnog Popovića ili mladog Vuka Dragovića, momka koji još čeka na debi u prvom timu.

- Specifične su bile okolnosti, meč je bio nastavljen od 22. minuta, pa nije bilo moguće menjati protokol. Zbog čitave situacije i činjenice da je meč bio od ogromnog značaja, stisnuo sam zube i stao na gol. Na poslednjem treningu sam u jednom momentu želeo da brzo promenim kretnju, nezgodno sam stao i nešto je „kvrcnulo“ u članku. Ne bih sebe isticao u prvi plan, čitava ekipa je zaslužna za pobedu protiv Partizana. Znali su saigrači šta se dogodilo, prepoznali su da se žrtvujem, pa su i oni svi dali i više od svojih mogućnosti da pomognu, da spreče crno-bele da uopšte dođu u neku izglednu šansu – kazao je čuvar mreže Čukaričkog Zoran Popović, koji je potom nastavio:

- Već kod prve ozbiljnije intervencije, prilikom šuta Natha, dodatno sam izvrnuo zglob. Nekako je sve i išlo u dobrom smeru u prvom poluvremenu, ali na pauzi, kad sam se ohladio, bilo je mnogo, mnogo teže. Tako je kako je, morao sam da dam i poslednji atom snage. Što je uostalom, kao što sam već kazao, učinio svaki pojedinac iz Čukaričkog na derbi meču protiv izuzetno kvalitetne ekipe Partizana.

Popovićeva golmanska karijera traje prilično dugo. Čuvar mreže rođen 1988. godine prve fudbalske korake načinio je baš u Čukaričkom, ekipu iz koje je u periodu od 2006. do 2008. bio prosleđivan na pozajmice u Bratstvo iz Krnjače, Vršac i Palić. Sudbina je htela da u dresu tima sa Banovog brda debituje tek u aprilu 2023. u duelu protiv Radničkog u Nišu. I, kako sam kaže, u tom čitavom periodu nikad nije imao situaciju kao u četvrtak uveče.

- Dešavalo se ranije da me nešto boli, pa da branim, ali nikad nije bilo ovako ekstremno. Nisam tip koji se povlači i odustaje, nikad ne bih ostavio saigrače na cedilu. U ovoj specifičnoj situaciji, presudna je bila psihička priprema, da ne mislim na bol, odnosno da se fokusiram na utakmicu.

Čukarički će kao trećeplasirani tim samo jednom u preostalih sedam rundi izaći iz Beograda, s obzirom da će gostovati Crvenoj zvezdi, Voždovcu i TSC-u, uz četiri domaćinstva na Banovom brdu, Partizanu, Vojvodini, Novom Pazaru i Radničkom 1923.

- Na prvi pogled, nije loš raspored, ali ne mora to ništa da znači. Igraće svako sa svakim, tek sada naši međusobni dueli dobijaju na značaju. Verujem da će se do poslednjeg trenutka voditi bitka za svaku od pozicija, osim naravno za šampiona, gde je Crvena zvezda manje-više već završila posao. Znamo koji nam je cilj, idemo od utakmice do utakmice, pa dokle stignemo.

Popović je u paketu sa Radovanom Pankovim poslednji stigao na Banovo brdo, posle zimskih priprema u Antaliji.

- Bilo je bitno da se Raša i ja dodatno upoznamo sa ekipom. Kako je vreme prolazilo, sve bolje i bolje smo funkcionisali. Bilo je dosta priče sa šefom struke, između nas igrača... Bitno je da se postavimo kao tim, da damo sve od sebe u svakom trenutku. Pa, ako se na kraju ni ne ostvari cilj, najbitnije je da možemo da se pogledamo u oči. Atmosfera je izuzetno dobra, držimo se kao grupa, ipak je ovo kolektivna igra. Za sada smo stvarno na dobrom putu.

Imao je veliku podršku Popović tokom meča protiv Partizana od saigrača, ali i od kolege Nemanje Belića, koji je posmatrao meč sa tribina.

- On je velika podrška od prvog dana mog boravka u Čukaričkom. Skoro da smo generacija, dobro se slažemo, dopunjujemo, sve funkcioniše kako treba. Kako sada stvari stoje, u nedelju će on na gol, a ja na tribine, zamenićemo uloge. Ne sumnjam da će Belić odraditi posao na visokom nivou. Lično, biće mi još teže u nedelju, uvek je tako kad si na tribinama, hteo bi da pomogneš, a ne možeš – zaključio je Popović.

Kurir sport