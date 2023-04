VOJVODINA ŽELI U EVROPU! Batak: Novi Pazar prvo u nizu finala do kraja, hoćemo novu pobedu

Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak rekao je danas je da je predstojeća utakmica sa Novim Pazarom prva u nizu najbitnijih do kraja sezone u Super ligi Srbije.

"Novi Pazar je naš poznat protivnik. Često kažem da je svaka utakmica najvažnija, pa je tako i ova. Igrači i mi svi zajedno u klubu smo zaslužni smo što smo ovde, jer to znači da smo imali dobar period i dobar niz. Do kraja će biti teško, ali mi sve to dobro podnosimo", rekao je Batak, prenosi klub.

"U subotu nas čeka novi stari protivnik, ali neće biti ništa isto. Moramo da uđemo mirne glave, da zaboravimo šta je bilo u prošloj utakmici. Želimo da budemo spremni i da budemo motivisani da posle dužeg vremena vežemo dve pobede. Očekujem da ovaj put u prvom poluvremenu budemo opasni po gol", dodao je on.

foto: FK Vojvodina

Na startu plej-ofa Super lige Srbije, fudbaleri Vojvodine sutra dočekuju Novi Pazar.

Batak je rekao da nije isključeno da i na ovom meču zaigra sa dvojicom napadača, što je taktika koja je donela trijumf u prošlom duelu sa Pazarcima.

"Danas imamo još jedan trening, sve je u opticaju, analizirali smo i jednu i drugu opciju. Igrači znaju šta treba da radimo kada imamo loptu, kada je izgubimo, ali mnogo toga će zavisiti i od forme igrača i razvoja situacije na terenu i u skladu sa rezultatom", istakao je Batak.

On je dodao i da su manje povrede i bolovi u mišiću normalna pojava u finišu sezone, ali da ga raduje da su svi izuzev Bjekovića, spremni za sutrašnji meč.

"Kabić je odradio skoro sve treninge, osim jednog kondicionog i spreman je 90 odsto. Svi igrači su spremni i motivisani i svesni su da nijednog trenutka možemo da se opustimo i predahnemo. Pripremali smo se maksimalno, kao i do sada i nadam se da će to biti dovoljno za novu pobedu", rekao je Batak.

Utakmica Vojvodina - Novi Pazar na programu je sutra u 16.00.

Kurir sport