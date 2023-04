LALATOVIĆ OPET O ŠARCU: Ujeo me za srce! Pričao je po Nišu kako vodi mečeve, ljudi su mislili da je Murinjo - eto koliko zna

Fudbaleri Mladosti GAT pobedili su u gostima niški Radnički sa 1:0, u prvom kolu plej-auta Superlige Srbije, što je za trenera gostujuće ekipe Nenada Lalatovića bila svojevrsna "osveta" nekadašnjem dobrom drugu i saradniku Draganu Šarcu.

O njemu je bilo reči i na konferenciji za medije posle meča.

"Ja ću uvek biti emotivan kada dolazim u Niš. Ovde sam se osećao kao kod svoje kuće. Svakom Nišliji posvetio pažnju, slikao se sa svima, popričao. Smatram da sam dobar čovek, ja se borim na svoj način, nisam ovo zaslužio. Ali nekima kojima sam pomagao, oni mene uvrede. Opet, moram da se vratim. Kada tako nekom pomogneš, daš mu život, ti ne možeš da očekuješ da ti on zabije nož u leđa. Opraštam mu, ne mogu to da zaboravim, boli me i dalje. Bilo me i nisam to mogao da verujem. Ujeo me za srce, raskidao mi srce, znam šta sam uradio za tog čoveka", rekao je Lalatović i dodao:

"On meni ništa nije trebao, on mi je radio analizu utakmice, ali je on sebe predstavio kao da je on bitan. Evo, pokazao je koliko je bitan i koliko zna. Moram to da kažem zato što je on svuda po Nišu i pričao da on vodi treninge i utakmice. Ljudi su umislili kako je on Murinjo. A Murinjo na šest utakmica ima četiri poraza. Ali tako je sebe predstavio, sve iza mojih leđa. Ja sam tek posle sve saznao", otkrio je Lalatović.

Mladost GAT je zabeležila petu pobedu u prvenstvu i sa 23 boda zauzima 14. poziciju. Radnički je na 11. mestu sa 29 bodova.

U narednom kolu Mladost GAT će dočekati Kolubaru, dok će Radnički gostovati kragujevačkom Radničkom.

(Kurir sport)