ČARAPANSKI OPTIMIZAM PRED PUT U DRAGAČEVO: Napredak gostuje ekipi Mladosti u Lučanima

Napredak u drugom kolu plej – auta Super lige Srbije sutra (18:30 h) gostuje ekipi Mladosti u Lučanima. Posle startne pobede nad Spartakom u Kruševcu, među Čarapanima vlada optimizam.

-Do prethodnog susreta sa Lučancima, u Kruševcu, potajno smo se nadali plasmanu u plej – of. Drago mi je što smo u plej – autu startovali pobedom, koja nam je donela preko potreban mir na psihološkom planu. Imajući u vidu bodovno stanje i položaj na tabeli, sigurno je da je domaćinu sutra pobeda imperativ. Sa druge strane mi smo rasterećeniji, ali i svesni da nas čeka zahtevna utakmica. Momci su dobro radili tokom prethodne nedelje, svi su zdravi, spremni i u konkurenciji i uz pravilan pristup očekujem da možemo do pozitivnog rezultata, izjavio je danas na press konferenciji Nikola Stojanović, prvi asistent šefa stručnog štaba Napretka Dragana Perišića.

Sa svojim šefom slaže se i mladi reprezentativac Srbije Vladimir Prijović, koji je doneo pobedu nad Spartakom, svojim prvim golom na superligaškoj sceni.

-Presrećan sam zbog prvenca u eliti, posebno jer nam je doneo pobedu. Nastavljamo dalje, očekuje nas teška utakmica. Sigurno da ništa nećemo dobiti na poklon, ali verujem da ćemo uz maksimalan trud i disciplinu osvojiti tri boda, obećava mladi Prijović.

Ž. M. / Kurir sport