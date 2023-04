IZLAZAK U EVROPU JE GLAVNI CILJ! Batak veruje u svoj tim, želi da Voša ostvari veliki uspeh - hoćemo što veći plasman!

Fudbaleri Vojvodine u subotu dočekuju ekipu Voždovca, a trener Radoslav Batak najavljuje ofanzivnu igru na tri boda.

Nakon remija u Kragujevcu sa Radničkim 1923, fudbaleri „stare dame“ imaju priliku da nastave niz pobeda pred svojim navijačima u 33. kolu Superlige Srbije.

– Spremamo se za sutrašnju utakmicu, imali smo trening oporavka i ne baš mnogo vremenada se pripremamo. U Kragujevcu smo očekivali sva tri boda, na kraju uzeli bod i nakon svega viđenog i povreda i nekih situacija koje smo imali pripremamo se za novu bitnu utakmicu. Videćemo na koga možemo da računamo, u prvom poluvremenu povredio se Vitas, u drugom je Čumić osetio bol u zadnjoj loži. U goste nam dolazi ekipa koja je u poslednjem kolu pobedila na nezgodnom gostovanju u Novom Pazaru. Maksimalno smo posvećeni, pripremamo se isto za svakog protivnika i pokušaćemo da nadoknadimo ta dva boda iz prethodne utakmice. Želimo da osvojimo tri boda pred te poslednje utakmice gde nas na papiru čekaju teži protivnici. U četvrtak nas već čeka nova utakmica u Nišu, pa ćemo morati i da rotiramo, jer ima pojedinci neće moći da nastupaju protiv Radničkog. Uostalom, radićemo kao i do sada, jednu do dve rotacije kako bismo bili spremni za svaki meč. Od prvog dana hoćemo da idemo samo nabolje i nadam se da ćemo do kraja biti ovako fokusirani i da ćemo na svakom meču igrati za tri boda – rekao je Batak.

On nije mogao da potvrdi stepene povreda povređenih igrača, ali će sve biti jasnije na popodnevnom treningu.

– Danas do popodnevnog treninga nećemo ništa znati. Doktor je bio sa svim igračima na snimanjima, uz Vitasa i Čumića, Uroš Nikolić je vukao povredu od Novog Pazara, ali svi oni su želeli da budu tu i da pomognu – istakao je Batak.

Trener Voše složio se da njegova ekipa mora bolje da otvara utakmice i da igra na gostovanjima i ističe da je za to potrebno vreme i jačanje karaktera.

– Jednostavno je taj pristup i ta želja, i taj karakter, ne samo na ulasku u utakmicu, već moramo da pokažemo karakter i kod prekida, i ofanzivnih i defanzivnih. Ja sam imao običaj da kažem da se po prekidu prepoznaje karakter ekipe. Mi za to nismo imali dovoljno vremena, za karakter je potrebno vreme, da bismo napravili nešto dugoročno, da traje i što će biti naš kontinuitet. I to treba tražiti u tom psihološkom i motivacionom delu – rekao je Batak.

On je istakao da je plasman u Evropu i dalje glavni cilj, kao i uspeh ako se u obzir uzmu sve okolnosti.

– Ako uzmemo u obzir sve okolnosti, uspeh bi bio izlazak u Evropu. Mi sa pete pozicije hoćemo da vrebamo što veći plasman i da u četvrtak pokušamo da uđemo u polufinale Kupa Srbije, a ako bog da, onda da tražimo i put do finala. Ipak, kao što sam rekao kada sam došao, izlazak u Evropu je glavni cilj – ističe Batak.

Trener Voše najavio je ofanzivnu igru, a nije isključeno da ponovo zaigraju i dvojica napadača kao protiv Radničkog 1923.

– U Kragujevcu smo od početka želeli da budemo ofanzivni, da budemo predodrđeni za pobedu i nakon tog prvog gola, kada smo se vratili u meč, imali smo četiri, pet stopostotnih šansi što je upravo bila slika te formacije sa dvojicom napadača. Videćemo sutra u zavisnosti od toga ko bude spreman, ali svakako da ćemo igrati na pobedu i ofanzivno – zaključio je Batak.

Kurir sport