ZVEZDA ĆE IGRATI SA MONSTRUMIMA OD 800 MILIONA EVRA U LIGI ŠAMPIONA: Zvezdan Terzić najavio dolazak PETORICE novih igrača na leto

Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde, u velikom prazničnom intervjuu za Kurir govorio je otvoreno, direktno i bez ustezanja. O svim važnim temama vezanim za klub koji je bio evropski i svetski prvak 1991. godine, ali i srpski fudbal.

foto: Zorana Jevtić

Nije se Zvezdan Terzić ustezao da priča o finansijama, ciljevima kluba sa Marakane, novim pojačanjima, statusu trenera Milojevića i nekih fudbalera. Podsetio je zvezdaše na 2014. godinu koju su mnogi zaboravili, govorio je o Ligi šampiona, budžetima klubova sa kojima će se crveno-beli sresti i nazvao ih monstrumima i zverima.

Učinak Zvezde u sezoni na izmaku. Koliko ste zadovoljni?

- Prvo, već je postalo normalno, za očekivati da Crvena zvezda bude šampion. Bez imalo namere da uvredim bilo koga, sve osim osvajanja titule je ogroman neuspeh. Prvo za mene lično. Rekao sam, prvi put kada Crvena zvezda ne bude šampion to je dokaz da nešto nije valjalo. Na minus pet prošle sezone rekao sam da ćemo biti šampioni, ako ne budemo, otići ću iz Crvene zvezde. I stvarno, hoću. Ovde sam vrhovni komandant, imam slobodu u izboru kadrova. Nikada neću reći kriv je trener, kriv je skauting, kriv je sportski direktor, ili bilo ko drugi... Ne! Ja sam kriv! Ja sam doveo te ljude - rekao je Zvezdan Terzić i nastavio:

- Podrazumeva se da Zvezda mora da bude šampion. Mi smo toliko porasli kao klub, iznad smo svih opstalih u Srbiji. Nije nam parametar da li smo šampioni, ili nismo. Nekad je bila jedna istina, nema jake Crvene zvezde, bez jakog Partizana. Mi smo dominacijom koja je iza nas pokazali da to nije tako. Da se ta istina pretvorila u jednu flosklulu. Mi ciljeve postavljamo nevezano za TSC, Čukarički i Partizan. Mi znamo kakva su očekivanja naroda, a Zvezda pripada narodu. Zato Zvezda mora da bude uspešna i zato mora da bude šampion. Ali, tako nije bilo dok Zvezdan Terzić nije došao u klub. Ne zadovoljavam se sa postoječim stanjem, teram sve svoje saradnike da razmišljaju kao ja.

foto: Zorana Jevtić

Koliko ste zadovoljni učinkom u Evropi?

- Svesni smo da smo imali tešku grupu u Ligi Evrope, jer je to praktično bila grupa Lige šampiona - Monako, Trabzon i Ferencvaroš. I da smo u toj grupi osvojili šest bodova. Ali, opet kažem, ne smeju da se odigraju onalo loše dve utakmice. Kao što su bile u Trabzonu i Monaku. Ne sme Zvezda onako da igra. Može Zvezda da izgubi. Pa, izgubili smo od Rendžersa u Glazgovu 3:0, ali su svi zvezdaši bili ponosni na jednu hrabru Zvezdu. Moglo je u toj utakmici da bude 4:1 za Zvezdu. Takvu Zvezdu hoću, hrabru i napadačku. Izgubi, nije problem, ali ne na način kao u Monaku i Trabzonu. Da ne govorim o činjenici da smo ispali od Makabija iz Haife, od kojih smo mnogo kvalitetnija ekipa. Ranking lista i koeficijent su pokazali da smo ušli u tu utakmicu kao apsolutni favoriti. Zato smo morali da dobijemo taj dvomeč. To su te tri utakmice koje su bacile senku na istorijsku sezonu. Nikad ranije nije osvojena titula, šesta uzastopna, rušimo sve rekorde, rastemo kao klub, investiramo u igrački kadar... I Zvezda će nastaviti da raste.

Posle svega, pogled na 2014. godinu kada ste preuzeli klub? Kada nije bilo struje, vode...

- Prvi dan kada sam došao ovde, rekao sam prijateljima da je dobro ne bi mene zapalo. Zvezda je dotakla dno. Mnogima zvučim prepotentno, ali ovaj posao ja znak da radim. Prvog dana rekao sam vama novinarima da mi ne treba para, napraviću, ali da mi je potrebno vreme. Nisam Koperfild, dajte mi vremena da napravimo od Zvezde opet veliki klub. I napravili smo. Često ponavljam tu priču iz 2014. Kažu mi, znamo... Ne, ne znate. I zato mora da se ponavlja. Imali smo dva velika problema, sportski i poslovni. U sportskom delu, tog leta su se iz kluba razbežali svi igrači, jer su zbog ogromnih dugovanja imali pravo na raskid. Svi! Zvezda nije imala tim. Nismo imali odakle da krenemo. U poslovnom delu angažovali smo najmoćniju revizorsku kuću koja je dva meseca gledala papire i rekla - Zvezdi nema spasa! Mora u bankrot. Predlagali su to i u sezoni pre mene mnogi članovi Upravnog odbora. Bila je priča da idemo u treću ligu i sa tim se pomirila i šira javnost. Da je neko tada rekao, te 2014. da će Zvezda za tri godine igrati grupnu fazu Lige Evrope, za četiri grupnu fazu Lige šampiona, da će se desiti Salcnburg mislili bi da je lud. Tražio sam od ljudi da me prate i veruju. I sad čujem da pričaju, da je to normalno da Zvezda izgleda ovako. To su ljudi koji su zaspali i probudili se posle deset godina. Normalno izgleda jer smo napravili velike stvari, ono što niko nije ni sanjao, za razliku od mene i mojih saradnika.

foto: Zorana Jevtić

Kakvo je finansijsko stanje kluba?

- Pitaju koliki je dug Crvene zvezde danas? Neću o tome da pričam! Cifre pojedu suštinu priče. Crvena zvezda je tada, 2014, bila dužna 64.000.000 evra. Godišnji prihod bio je 8.000.000 evra. Kkub je tada dugovao svojih osam budžeta. Zvezda danas prihoduje 50.000.000 evra. Da pojasnim koliko je te 2014. bio dug. To je kao da smo danas dužni 400.000.000 evra. Sada je drugačije. Zvezda je danas sebe osposobila da sama pravi novac, da se tržišno ponaša, Zvezdin najveći kapital su koeficijenti. Tada smo bili 210. klub u Evropi, da kreće iz prve runde kvalifikacija, da se sudara sa jačima od sebe. Danas smo 42. klub u Evropi, sa fenomenalnim koeficijentima. Ove godine idemo direktno u Ligu šampiona, sledeće sezone igraćemo samo plej-of, imaćemo sigurnu Ligu Evrope. Rankig lista donosi Crvenoj zvezdi ogroman novac. Dobijamo između 12.000.000 i 25.000.000 evra godišnje, zavisno da li igramo Ligu Evrope ili Ligu šampiona. Igrali smo četiri Lige Evrope i čeka nas treća Liga šampiona, ukupno sedam grupnih faza. Za koeficijente smo se sami izborili kroz više od 90 utakmica za ovih sedam godina. Ogromno zadovoljstvo za sve nas u klubu.

Kako izgleda Zvezda danas?

- Kad se setim 2014, mi smo bili srećni što smo organizovali prijateljsku utakmicu protiv Udinezea. Rekoh tada, Bože moj, dolazi nam Udineze u Beograd. Posle smo doveli i Olimpijakos. Ko je tada mogao da pomisli da ćemo igrati Ligu šampiona, da će se ovde tresti mušema i slušati himna. Zvezda je danas moderan, organizovan i održiv sistem, koji prihoduje 50.000.000 evra i da su 86 odsto naših prihoda iz inostranstva. Za Zvezdu više nema zime, mi smo toliko dominantni u Srbiji, a ona nam garantije ozbiljne prihode. Od septembra 2024. godine kreće novi ciklus u UEFA gde će 40 odsto prihoda i bonusa u Ligi šampiona otići gore. Moramo samo još više da ulažemo u igrače, jer su oni ti koji prave rezultat, a rezultat generiše nove prihode. Plus naša omladinska škola. To je jasna stvar.

foto: Zorana Jevtić

Crvena zvezda traži svakog dana novo dokazivanje... Da li je ekipi potrebna sveža krv, da li su se neki igrači zasitili?

- Svesni smo svih vrlina i mana ovog tima. Godinama zbog bliskosti sa njima, zbog zasluga i svega što su doneli, emotivno se vežemo za igrače. A, to je mnogo opasno u fudbalu. Zato moramo biti surovi profesionalci. Interes Crvbene zvezde mora da bude iznad svega ostalog, socijalne dimenzije, privatnih odnosa, starih zasluga, minulog rada... Iznad svega. Moramo da budemo svesni da su očekivanja naroda ogromna. I zato moramo da odgovorimo tim zahtevima. Često je veliki raskorak između želja i mogućnosti. Ja sam toga svestan.

Šta Crvenu zvezdu čeka u Ligi šampiona?

- U Ligi šampiona srešćemo se sa klubovima čiji je budžet, 600, 700, pa čak i 800 miliona evra. U prva dva šešira, tih 16 klubova su monstrumi. Teško je igrati protiv njih, oni apsorbuju i dovode sve najbolje igrače sveta, iz Južne Amerike, Afrike, Evrope. To su zveri sa svim svojim karakteristika. Sa tim klubovima ne možemo da uđemo u trku, da dovodimo takve igrače... Ne smemo da upadnemo u tu zamku. Možemo li naći defanzivca koji može da zaustavi Halanda ili Mbapea? Ili kojeg špica možemo da platimo koji može da pobegne štoperima Sitija, Bajerna ili PSŽ? Treba da donesemo odluku kako da se ponašamo u pripremi naše ekipe za Ligu šampiona. Svesni smo da nam je potrebna sveža krv, bolji igrači, pre svega atletski brži fudbaleri. Osnovna misija moja je da 50.000 ljudi koji dođu na Marakanu odu zadovoljni sa stadiona, jer će oni kupiti kartu za Ligu šampiona. Bez ikakvog alibija da igramo protiv klubova koji vrede više od 800 miliona evra. Izgubi na dostojanstven način, da budemo ponosni zbog naše igre, kao u Glazgovu. Biće pojačanja, biće novih igrača. Neću još o imenima, ali biće to jedna nova Crvena zvezda, sa potpuno novom energijom, puna strasti. U prvih 11 u odnosu na tim koji je igrao derbi sa Partizanom, sigurno će biti pet novih igrača. Sigurno! Da bismo napravili moćan tim koji bi bio ravnopravan u Ligi šampiona potrebno nam je 400 miliona evra!

foto: Zorana Jevtić

Ogroman novac, deluje da je fudbal uveliko ozbiljna industrija, zar ne?

- Evo, jedne paralele. Ljudi to moraju da shvate. Mi smo košarkaška zemlja. Ali, to je potpuno drugi sport koji ne može da se poredi sa fudbalom. Sa budžetom od 35 ili 40 miliona evra, vi ste šampioni Evrope u košarci! Ne verujem da ijedan klub u Evroligi ima toliki bnovac. Naši klubovi imaju između 12 i 15 miliona evra, da ne pogrešim. Prosto, Zvezda i Partizan su na 50 odsto od najvećeg budžeta Evrolige. To vam je kao da u fudbalu na budžet od 800 miliona evra koji imaju Siti, PSŽ, Real, Barselona ili Bajern, Zvezda u fudbalu ima 400 miliona evra. Da imamo taj novac bili bismo konkurentni. A, mi smo na 40 ili 50 miliona evra budžeta. Prosto, moramo da se ponašamo u skladu sa našim prihodima. Ne možemo da trošimo više od onoga koliko zarađujemo. Iako sam vodio veoma riskantnu politiku sve vreme iza nas, jer sam se vodio logikom, da ne možeš dobiti na lutriji ako ne kupiš loz. Prvo moraš da dovedeš igrače i napraviš tim, da bi zaradio pare. A, to nije biznis logika. Normalno je da prvo nađeš pare, pa kreneš u neki projekat.Bio sam svestan da Zvezda nikada neće napraviti tim i rezultat da sam čekao pare. Ulazio sam stalno u rizik i on se u Zvezdi pokazao kao jedina i prava biznis logika. Da to nisam uradio, nikada Crvene zvezda ne bi bila ono što danas jeste.

Kakav je status Dragovića, Kataija, Ivanića, Pešića... Kao i mlađih poput Erakovića, Mitrovića, Pruceva, Lekovića...

- Svi igrači Crvene zvezde su pod ugovorom! Nama je u planu da svake godine prihodujemo od transfera od 12 do 15 miliona evra. To je u finansijkom planu svake godine. Plus Evropa. I od ta dva izvora prihoda treba da zarađujemo između 30 i 40 miliona evra. To je naš finansijski plan. Tako da će i ovog leta biti prodaje, jer se ponašamo tržišno. Moramo tako, da prodajemo najbolje mlade igrače i spremati umesto njih nove klince. To je jedan proces kompleksan i zahtevan. Umesto Erakovića spremamo Lekovića, umesto Mitrovića Mituljikića... Nije lako, ali uspevamo.

foto: Zorana Jevtić

Kakva je sudbina trenera Miloša Milojevića u Crvenoj zvezdi?

- Imamo mesec ipo dana da završimo sezonu i tada ćemo doneti odluku oko trenera. Miloš Milojević napravio je istorijske rezultate, imamo vremena, nemamo kvalifikacije, po prvi put, za ovih devet godina i Liga šampiona startuje 19. septembra, a naša Superliga 22. jula. Imamo dovoljno vremena da napravimo dobru analizu, podvučemo crtu i vidimo šta je najbolje rešenje za Crvenu zvezdu. Obavio sam otvoren razgovor sa Milošem Milojevićem i rekao mu da je mojaa i obaveza svih nas koji vodimo klub, da tražimo najbolje rešenje za Crvenu zvezdu. Što se tiče fudbalera, trenera i svih ostalih kadrova. U tom kontekstu treba doneti odluku može li Crvena zvezda da dovede bolje rešenje kada je trener u pitanju. U skladu sa tim odlučićemo i oko igrača.

Zimus su potpisani Piter Olajnika i Marko Stamenić. Koji profili igrača su još potrebni Zvezdi za Ligu šampiona?

- Potreban nam je još jedan čvrst i agresivan zadnji vezni, prava "šestica". Treba nam još jedan špic, videćemo i za bekovske pozicije. Zatim, jedan igrač iza napadača, kvalitetan. Sigurno u odnosu na ovaj tim imaćemo pet novih igrača. Olajnika je igrač koji se retko nalazi, bez obeštećenja, sa 27 godina. To je dar od Boga, kako smo uspeli za njega i za Stamenića. Momka koji ima 22 godine, srpski pasoš, koji iza sebe ima Ligu šampiona sa Kopenhagenom. Sigurno je da ćemo proed njih dovesti još dva igrača.

Zadovoljni ste poslom koji radi Marin.

- Marko Marin je ozbiljno osveženje kluba. Stalno je na putu, dobro radi i on, i njegov skauting. Vidi, tog igrača kojeg mi vidimo, vide i drugi i oni se muvaju oko njega. A, ne možeš svakoga da dovedeš na priču o slavnoj istoriji Crvene zvezde, navijačima, atmosferi, Ligi šampiona... Ima igrača kojima su finansije u prvom planu i mi tu ne možemo da se trkamo.

foto: Zorana Jevtić

Razmišljate li o Mateu Kasijeri koji je prošlog leta izabrao Zenit umesto Zvezde, ali tamo ne igra?

- Zenit je njega prošlog leta platio 6,5 miliona evra. Mi smo bili spremni da uložimo između dva ili tri miliona. I onda se pojavi Zenit i pokvare nam planove. Često mi prvi vidimo nekog igrača, a posle se umešaju drugi klubovi. Ali, Kasijera jeste jedan od igrača koji nam je veoma intersantan. Moj manir nije bio da pričam o igračima koje nismo završili, ali kad ga je već pomenuo Mrkela...

Šta je sa srpskim fudbalerima? Za Zvezdu se vezuju Luka Milivojević, Filip Đuričić, Mihailo Ristić, Nemanja Gudelj, Nemanja Radonjić...

- Svi te igrače koje ste pomenuli, svi su interesantni Crvenoj zvezdi. Baš svi! Većina od njih su Zvezdina deca, bivši Zvezdini igrači, svesni težine Zvezdinog dresa. Ali, moramo da budemo svesni da ne možemo dovesti mnogo igrača, odnosno sve njih. Otkriću vam. Sa nekima od njih smo u pregovorima.

foto: Zorana Jevtić

Da li su Zvezdi potrebna dva tima, s obzirom na sve što čeka klub u narednoj sezoni?

- Mi u Ligu šampiona dolazimo iz jedne nekvalitetne i spore lige. Upadneš iz druge brzine u turbo-mlaznu. Biće specifično i kompleksno spremiti ekipu za taj drugi nivo fudbala. To je druga galaksija. Biće teško. Naša liga je čudna. Protivnici protiv nas igraju u niskom bloku i za našu ligu imamo jedno četiri pet igrača koji nam donose titule, ali nisu za Ligu šampiona. Tih igrača se Zvezda neće odreći, jer imaju ogroman kvalitet igre na malom prostoru, kada nam se zatvori protivnik. Maltene, moramo imati dva tima. Jedan tim, za ekipe koje su mnogo jače i skuplje od nas i drugi, sa kojim moramo biti šampioni. Nama ogroman kvalitet donose Kanga, Pešić, Katai, Ivanić i oni nama garantuju titulu. Bez obzira na neke nedostatlke kada je u pitanju nivo Lige šampiona. Ne smemo biti nerealni i nekorektni prema našim igračima koji su osvojili šest titula. Ogromno hvala svima njima.

Gde će Zvezda odraditi pripreme?

- Odlučili smo da po prvi put kompletne pripreme sprovedemo u Srbiji, jer nemamo kvalifikacije. Na Zlatiboru i u Beogradu. Na taj način želimo da podržimo planinski i sportski turizam u Srbiji. Moramo da imamo društveno'socijalnu odgovornost. Zakazali smo i zakazaćemo dosta utakmica sa kvalitetnim protivnicima tokom leta. Blizu smo dogovorta da zakažemo meč protiv ekipe LASK u Lincu za 8. jul, zatim 15. jula protiv Olimpijakosa na Marakani treba da bude generalna proba pred start našeg prvenstva. Isto tako, tokom avgusta treba da igramo protiv Zenita iz Sankt Peterburga u Beogradu. Želimo da svake srede u avgustu, u terminima kvalifikacija igramo jake evropske mečeve, da se što bolje pripremimo za Ligu šampiona. To je negde pet ili šest ozbiljnih utakmica.

foto: Zorana Jevtić

Hoće li Crvena zvezda biti učesnik Gaspromovog turnira u Sankt Peterburgu tokom leta?

- Nećemo! Iz razloga što ne možemo da uklopimo termine. Primarni cilj je da uradimo dobre bazične pripreme i zbog toga ne možemo da idemo na taj turnir. Ali, sigurno je da ćemo igrati sa Zenitom jedne srede u avgustu.

Zvezdina omladinska škola radi punim kapacitetom. Šta sa mladim igračima koji sigurno ne mogu dobiti šansu u Ligi šampiona?

- Nekada je bilo mnogo lakše gurnuti klince iz omladinske škole u prvi tim Crvene zvezde. Bila su manja očekivanja. S obzirom da mi sada igramo Ligu šampiona, veoma je teško staviti tu desu u kontekst i nivo tog takmičenja. Zato radimo odličan posao sa Grafičarom, kao prelaznom stanicom iz juniorskog fudbala u prvi tim. Ti klinci se kroz seniorski fudbal pripremaju za sve ono što ih čeka u Zvezdi. Oni koji prevaziđu Prvu ligu, kao treći korak, budu poslati u neki od klubova Superlige. Tako imamo Kneževića i Stankovića u Napretku, Radulovića i Lazića u Radniku, Babića i Mituljikića u Mladosti Gat, Lučića u Čukaričkom, Stanića u Spartaku i sijaset drugih igrača. Tu su u misiji - pokaži šta znaš.

foto: Zorana Jevtić

Hoće li mladi igrači igrati više do kraja Superlige?

- Radimo dobar posao što se tiče mladih igrača. U poslednjih pet utakmica u Superligi, iskoristićemo situaciju da što veću minutažu damo mladim igračima. Da vidimo jesu li spremni za ozbiljniju minutažu... Tu pre svega vidim Stefana Mitrovića, Jegora Pruceva, Iraklija Azarova, Nikolu Mituljikića, Jovana Mijatovića...

Kako gledate na situaciju u FS Srbije? Zvezda se držala po strani, nakon što je Dragan Džajić izabran za predsednika.

- Da li su stvari postavljene na svoje mesto pokazaće vreme i rezultati. Na svim nivoima. Iako su nas neki optuživali da smo se direktno mešali u izborni proces, mi stvarno nijednom akcijom ili izjavom to nismo radili. Ostali smo nemi i nismo reagovali na razne provokacije. Želeli smo da budemo van te igre. Drago nam je da je Dragan Džajić, kao najveće ime srpskog fudbala, došao na čelo FSS. U kadroviranje se nismo uključivali, Džajić je izabran gotovo aklamacijom. Kako će sve to funkcionisati videćemo. Ne bismo voleli da kraju bude - Džajić došao za predsenika FSS, a sve ostalo kao što je bilo pre. Crvena zvezda neće biti zadovoljna sa takvim razvojem situacije. Očekujemo neke korenite, strateške promene. Kako je funkcionisao FSS u prethodnom periodu, to nije valjalo. Želimo bolji i organizovaniji Savez. Ne bih voleo da to budu kozmetičke promene.

Koliko je važan uspeh reprezentacije u kvalifikacijama i plasman na EP 2024?

- Ako ne odemo na EP u konkurenciji Bugarske, Crne Gore, Mađarske i Litvanije to će stvarno biti katastrofa. Pogotovo u oovm proširenom formatu kada prve dve ekipe iz grupe idu direktno na EP. Da budemo treći u ovakvoj grupi? To niko i ne pomišlja. To ne bi bilo dobro za srpski fudbal. Treba da se takmičimo sa zemljama koje su nama slične. Recimo, Hrvatska, koja nam je u poslednjih 25 godina ozbiljno pobegla po svim parametrima. FSS mora da pogleda gde je srpski fudbal u odnosu na komšije. Kao Crvena zvezda, mi imamo neke naše kriterijume i nama su rivali Olimpijakos, Dinamo Zagreb, Ferencvaroš, Slavija Prag, Kopenhagen, Jang bojs... To su klubovi sa kojima Zvezda obara ruke. Pošto su nam rivali, želimo da budemo uspešniji od njih, jer oni pokušavaju da nam otmu koeficijent, imamo istu ciljnu grupu kada jurimo igrače. Tako isto FSS mora da postave neke prioritete. Koji su im ciljevi? Nije u redu da cilj Srbije bude da ode na EP, a cilj Hrvatske da ga osvoji. Mora to mnogo ozbiljnije i zahtevnije. Da se napravi neka mapa puta, kako doći do realizacije tog cilja. Priča "važno je učestvovati" je lažna priča Pjera De Kubertena da i dalje vladaju robovima. Gospodo, to, da je važno učestvovati, zaboravite.

foto: Zorana Jevtić

Partizan u nikada težoj situaciji. U poziciji su u kojoj je bila Crvena zvezda pre nešto više od deset godina. Imate li savet za rivala?

- Partizan je veliki klub, sa velikom istorijom i tradicijom. Uvek to mora da se poštuje. Da dajem savete, neću! Ima mnogo partizanovaca, pametnih i uspešnih ljudi. Neka se uhvate u koštac sa problemima. Neka sami rešavaju probleme koje su napravili - zaključio je Zvezdan Terzić.

Kurir sport/Aleksandar Radonić