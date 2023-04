CRVENA ZVEZDA IMA NIZ ZA ANALE: Hoće li klupski rekord biti oboren protiv Čuke u nedelju?! Stiže li Miloš prezimenjaka Vladana?

Fudbaleri Crvene zvezde imaju lepu priliku da sutra u meču protiv Čukaričkog (17.00) izjednače klupski rekord po broju mečeva bez poraza u nizu, u domaćem šampionatu.

Crvena zvezda imala je seriju od 57 utakmica od 14. oktobra 2017. do 20. aprila 2019, a sadašnja traje od jeseni 2021, posle poraza u Surdulici od Radnika, piše Sportski žurnal.

U prvoj seriji na klupi je bio Vladan Milojević, a niz je trajao od trijumfa nad Mačvom posle poraza u Kruševcu prvog oktobarskog dana 2017. do gostovanja Čukaričkom na Banovom brdu u proleće 2019, kad je domaćin napravio preokret od 0:2 do 3:2.

Od poraza u Surdulici je Crvena zvezda ostvarila 49 pobeda i sedam remija, što joj je donelo preokret u prethodnoj šampionskoj trci i titulu u aktuelnoj sezoni. Ekipa sa Marakane predvođena Milošem Milojevićem osvojila je šesti pehar za prvaka države u nizu, a može da dođe, kao i pre dve sezone, do tog uspeha bez poraza.

Prethodne podatke, a i da je Crvena zvezda dva puta do sada imala niz od 51 prvenstvene utakmice bez poraza pedantno je zabeležio fudbalski statističar Dragoljub Jovanović. Prvi put je serija trajala od 3. novembra 1999. do 31. marta 2001, a drugi od 20. juna 2020. do 27. oktobra 2021. do poraza u Surdulici.

Cene karata za utakmicu Crvena zvezda - Čukarički su veoma popularne. Severna tribina - 300 dinara, istočna - 400, zapadna 500, tribina "Siniša Mihajlović" 1.000, i lože od 2.000 do 3.000 dinara. Za svu decu do 12 godina, besplatan je ulaz, uz pratnju jedne punoletne osobe.

