BIĆE PROMENA U EKIPI ZVEZDE PROTIV ČUKARIČKOG: Miloš Milojević će da rotira, šansa za mlade igrače Mitrovića, Pruceva, Lekovića...

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Miloš Milojević izneo je očekivanja pred utakmicu trećeg kola plej-ofa Superlige Srbije, koju će crveno-beli odigrati na stadionu “Rajko Mitić” protiv ekipe Čukaričkog u nedelju od 17.00 časova.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Mogu da se očekuju promene ekipi, zato što smo imali dve utakmice u četiri dana, tako da nam treba malo sveže krvi i energije, biće rotacija - istakao je Miloš Milojević.

Ispratio je strateg Zvezde duele Čukaričkog sa Partizanom i TSC.

- Bili su to drugačiji mečevi. Dve utakmice protiv Partizana fudbaleri Čukaričkog su igrali na kontranapad, dok su protiv ekipe TSC probali da reše pitanje tog drugog mesta, malo se više otvorili i onda su imali više problema. Imaju dobru igru, nastupaju kvalitetno, mislim da su posle nas prikupili najviše bodova ovog proleća. Ulazimo sa punim poštovanjem prema protivniku u utakmicu sutra, međutim verujemo u svoj radi i kvalitet, nadam se da pred dobro popunjenom Marakanom možemo da dobijemo i Čukarički.

foto: www.fkcukaricki.com

Govorio je Miloš Milojević i o igračima Zvezde koji se nalaze na pozajmicama u Čukaričkom.

- Svakako da su sva trojica kvalitetni igrači, znamo da su Pankov i Popović imali iskustvo sa Zvezdom i u Evropi, ne treba govoriti o njima kao iznenađenjima, to su igrači koji su na visokom superligaškom nivou. Što se tiče Lučića on je dosta sazreo, radi se o dobrom igraču, više puta sam to naglasio. Na sportskom je sektoru i to je pitanje za njih kakvih će sudbina biti, nisam upućen u detalje ugovora sa Čukaričkim.

Nagovestio je i određene rotacije u ekipi Crvena zvezde na sutrašnjem meču.

- Neke igrače koji su pod velikim opterećenjem ćemo odmoriti. Sve ostale ne, mislim da nam je potrebno da i igrači koji su nešto više umorni odigraju, kako bi držali neki takmičarski ritam.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Priliku do kraja sezone će dobiti i mladi Jovan Mijatović, kao i Stefan Leković, koji su imali malih problema sa povredama u prethodnom periodu.

- Dobiće minutažu, nažalost su obojica imali probleme sa nekim manjim povredama. Moramo da shvatimo da su to mladi igrači sa kojima treba pažljivo raditi, iz razloga što kada smo mi na nekom reprezentativnom odmoru oni igraju za svoje reprezentacije. Pored toga što ih dovedete iz omladinaca ili kadeta i stavite na jedan viši nivo treninga, intenziteta i opterećenja, oni imaju i veći broj utakmica i treninga. Zadesili su ih i neki pehovi, ništa ozbiljno, ali im to donekle poremeti ritam, nadam se da će do kraja moći da dobiju pristojnu minutažu - zaključio je Miloš Milojević.

Kurir sport