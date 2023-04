BIĆE NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA! Predaja ne dolazi u obzir, Adžić veruje da Čuka može da napravi iznenađenje protiv Zvezde!

Čukarički je u plej-of krenuo pobedom protiv Partizana i porazom od TSC-a.

I u trećem meču doigravanja Brđani će za rivala imati ekipu iz vrha tabele, ovoga puta će u nedelju od 17 časova gostovati Crvenoj zvezdi na stadionu „Rajko Mitić“.

- Zaista je iza nas serija teških utakmica, posebno to važi za dva meča protiv Partizana i poslednji protiv TSC-a. Poraženi smo u Bačkoj Topoli, zasluženo su nas pobedili, čestitam im na tome. Na nama je da se borimo do kraja, ne odričemo se drugog mesta kad nam se već ukazala prilika. Nije bilo mnogo vremena za odmor posle dva vezana meča sa Partizanom, svakako smo se mnogo i fizički i emotivno potrošili – kazao je ofanzivni vezista Čukaričkog Luka Adžić.

Pet kola kraja šampionata, jasno je da će se voditi velika borba za drugo mesto, po 65 bodova imaju TSC i Čukarički, po 58 Partizan i Vojvodina.

- Kad sam odlučio da se vratim u Srbiju, znao sam da će Super liga biti jača, da će mnogi klubovi dovesti kvalitetne igrače, posebno zbog činjenice da će čak pet ekipa ići u Evropu, da će tri imati obezbeđenu grupnu fazu evropskih takmičenja. Nikad nije bila tako zanimljiva borba za sva mesta, osim za prvo, s obzirom na to da je Crvena zvezda već obezbedila titulu prvaka. Za ostale pozicije, biće neizvesno do samog kraja šampionata. Za sada smo visoko kotirani, imamo veliku prednost, smatram da smo to i zaslužili.

Adžić je ove sezone imao pehova sa povredama, ali je u poslednja dva duela ulazio sa klupe.

- Ušao sam u oba meča poslednjih 20-tak minuta, prijalo mi je da budem na teren. Nadam se da ću u finišu šampionata moći da pomognem ekipi da ispuni svoje ciljeve, svaki igrač bi mogao da bude od velikog značaja u borbi za evropsku vizu.

Sledi duel protiv Crvene zvezde u gostima, protiv ekipe koja je još posle prvog kola plej-ofa obezbedila titulu prvaka Srbije.

- Verujem da su se i oni malo fizički i emotivno istrošili posle perioda koji je iza njih. Ali, Zvezda je veliki tim, koji uvek ide na pobedu. Znamo da će biti teško, ali opet nemamo šta da izgubimo, trudićemo se da napravimo iznenađenje. I bod bi bio dobar za našu ekipu. Adžić je prošao omladinsku školu na „Marakani“ u crveno-belom dresu odigrao je 39 utakmica, postigao je devet golova. - Kad sam u prvom delu sezone prvi put igrao protiv Crvene zvezde, osećaj je bio prilično čudan. Ali, to je fudbal, profesionalizam, sada dajem sve od sebe da sa Čukaričkim napravim što bolji rezultat. Znamo protiv koga igramo, kakav sastav imaju crveno-beli. Napravili su veliku bodovnu razliku u odnosu na konkurente i to nije slučajno.

Nekoliko igrača koji su sada u timu Crvene zvezde, bili su u timu dok je još Adžić bio na stadionu „Rajko Mitić“.

- Na primer, Aleksandar Pešić, izuzetan igrač, i ove sezone je pokazao koliko je bitan za Zvezdinu igru, pogađao je i asistirao. Po mom mišljenju, Kanga je nosilac igre, vrlo bitan za tim je Srđan Mijailović koji je bio sa nama na Banovom brdu. I naravno, Ivanić i Katai, sigurno ponajbolji individualci u Zvezdi i čitavoj ligi, kao i kapiten Borjan, stub inače sjajne Zvezdine odbrane. Neće nam biti lako, ali ponavljam, nemamo šta daizgubimo, borićemo se da i pokučati da iznenadimo šampiona – kazao je Luka Adžić.

Kurir sport