TSC ŽELI POBEDU PROTIV PARTIZANA! Žarko Lazetić: Živimo svoj san i želimo da on što duže potraje!

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je danas da njegov tim u svakoj utakmici želi pobedu, i dodao da će protiv Partizana biti potrebna igra na najvišem nivou.

“Nisam od onih koji unapred najavljuju pobedu ili se unapred predaju, pa makar igrali i protiv Mančester sitija. Sa svojim stručnim štabom i ekipom se spremamo da pobedimo svaku utakmicu pa je tako je i sada. Imamo iskustvo protiv Partizana iz prethodna dva meča", rekao je Lazetić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri TSC-a dočekuju u ponedeljak u Bačkoj Topoli ekipu Partizana, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

TSC se nalazi na drugom mestu Super lige Srbije sa 65 bodova, koliko ima i trećeplasirani Čukarički, dok je Partizan peti sa 58 bodova.

U prethodna dva ovosezonska duela Partizan i TSC su u Humskoj podelili bodove (0:0), dok je u Bačkoj Topoli slavio beogradski tim rezultatom 3:2.

"U prvom smo bili u podređenom položaju, ali smo uspeli da dođemo do boda, a u drugom, u kome smo bili mnogo bolji, videli smo kako može da zablista pojedinac od koga se to ne očekuje i šutne svoj najbolji slobodnjak kao što je to uradio Urošević (Slobodan). Imaju veliki individualni kvalitet i zaista moramo da budemo oprezni fokusirani na sebe i držimo najviši nivo igre jer je se samo tako pobeđuje Partizan, bez obzira na kom mestu tabele se nalazi", dodao je Lazetić.

TSC je u prošlom kolu na svom terenu pobedio Čukarički sa 1:0, a Lazetić ističe da taj trijumf mnogo znači pred meč sa crno-belima.

"Naravno, moraćemo da budemo izuzetno oprezni, pogotovo što Partizan dugo nije pobedio i smatram da to može biti veliki problem za nas. Znam da im ne prija pozicija u kojoj se nalaze i da je Rikardo (Gomeš) nervozan što ne daje golove. Imali su mnogo više bodova i od nas i od Čukaričkog i Partizanovo trenutno mesto na tabeli je potpuno neverovatno. Ponovio bih da mi u ovom momentu živimo svoj san i želimo da on što duže potraje", rekao je on.

Trener TSC-a istakao je da mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona nije sigurno, pošto do kraja sezone ima još mnogo bodova u igri.

"To što smo trenutno drugi na tabeli ništa ne garantuje, ima još mnogo bodova u opticaju i probaćemo da do kraja prvenstva igramo najbolje što možemo, da iz utakmice u utakmicu sprovodimo našu igru i tako dođemo do rezultata", dodao je on.

Napadač TSC-a Saša Jovanović rekao je da ne treba mnogo govoriti o kvalitetu koji poseduje Partizan.

"Znamo da će biti teško, iako su u momentu krize ne smemo zaboraviti da je to Partizan. Ipak, igramo na svom stadionu, pred svojom publikom i nadam se da ćemo uz pomoć navijača doći do pozitivnog rezultata", zaključio je Jovanović.

Utakmica između TSC-a i Partizana igra se u ponedeljak u 19.00.