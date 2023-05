TO JE DAN KOJI NIKADA NEĆEMO ZABORAVITI! Osimen blista nakon osvojene titule - ovom čoveku duguje veliku zahvalnost!

Napoli je sinoć osvojio titulu prvi put posle 33 godine, pošto je odigrao nerešeno 1:1 protiv Udinezea.

Fudbaler Napolija Viktor Osimen rekao je da će on i njegovi saigrači do kraja života pamtiti osvajanje šampionske titule u Seriji A, prve posle 1990. godine.

Osimen je postigao izjednačujući gol u Udinama i jedan je od najzaslužnijih za titulu, pošto je postigao 22 gola u ligi, odnosno 27 u svim takmičenjima.

"U kom smislu sam napredovao u Seriji A? Zauvek ću biti zahvalan ovoj ligi, ovom takmičenju. Kao što uvek kažem, učim ulogu napadača, a sa Napolijem su odmah bile dobre emocije. Mislim da sam mnogo napredovao, posebno zahvaljujući (treneru Lučanu) Spaletiju i njegovim saradnicima. Ulili su mi samopouzdanje da mogu da rastem i postižem mnogo golova", rekao je Osimen, preneo je Jurosport.

"Ovo su za mene fantastične emocije, mnogo godina smo čekali da se skudeto vrati u Napulj i uspeli smo. To je dan koji nećemo zaboraviti dok smo živi. Sada da proslavimo. Ovo osećanje ne mogu da izmerim, zaista je divno", dodao je nigerijski napadač.

On je rekao da na početku sezone njegova ekipa nije bila među favoritima za titulu.

"Mnogi nisu verovali u nas, ali zahvaljujući jedinstvu u ekipi, sjajnom treneru, predsedniku i svima u klubu, mogli smo da verujemo da ćemo osvojiti titulu. Sada moramo da uživamo. Posle pobede protiv Rome shvatili smo da možemo do skudeta. Oni imaju jak tim, borili smo se do kraja i onda smo shvatili da imamo ono što je potrebno za titulu. Takođe, osvojili smo je i zahvaljujući mentalitetu ekipe", naveo je on.

Trener Napolija Lučano Spaleti rekao je da je presrećan jer vidi nasmejane navijače.

"Oni su nam preneli sreću. Imali smo utisak da nosimo čitav grad na leđima. Ima ljudi koji će moći da prežive teške trenutke u njihovim životima jer će se sećati upravo ovog trenutka. Svi ovi ljudi zaslužuju sreću. Sada sam opušteniji jer smo uspeli da im pružimo radost", rekao je.

"Ovi navijači su kroz klub ispratili mnoge velike trenere. Videli su kako igra Dijego Maradona i možda se i njegovo prisustvo osetilo u ovom uspehu. Ovu titulu moram da posvetim igračima, koji zaslužuju da uživaju, a zatim svim navijačima - Napoli, ovo je za tebe", dodao je Spaleti.

