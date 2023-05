MODRIĆ "ISKULIRAO" PONUDU DA POSTANE JEDAN OD NAJPLAĆENIJIH IGRAČA NA SVETU: Zbog Reala odbio Ronalda i pravo bogatstvo

Hrvatski 37-godišnji fudbaler Luka Modrić imaće priliku da osvoji 23. trofej sa Realom.

Madriđani u finalu Kupa kralja igraju protiv Osasune i veliki su favoriti.

Bez obzira na rezultat neće imati previše vremena da razmišljaju o toj utakmici jer ih već u utorak očekuje prva utakmica polufinala Lige šampiona protiv Mančester sitija.

Dobra vest za "kraljevski klub" jeste da se Modrić oporavio i da će moći da igra u ovim bitnim mečevima.

A po svemu sudeći to mu neće biti i među poslednjim utakmicama u dresu kluba iz Madrida.

Kako prenose španski mediji, dogovor o produžetku ugovora je vrlo blizu i već u sredu bi mogao da bude ozvaničen.

Mediji dodaju i da je Modrić odbio bogate ponude iz Saudijske Arabije i Katara. Kako prenosi portal "Relevo", blizak Realu, Modrić je odbio ponudu Al Nasra, kluba za koji nastupa Kristijano Ronaldo, po kome bi godišnje zarađivao 40 miliona evra.

- Modrić i Real su postigli konačan dogovor. Hrvat će potpisati u idućih nekoliko dana. Sastanci Modrića i Reala oko produženja ugovora završili su veoma brzo. On je svaki put insistirao na tome da se ne govori o parama jer mu je san da ostane u Realu dok god klub to želi i njemu telo dopušta. Modrić je primio ponudu iz Saudijske Arabije. Da je prihvatio zarađivao bi čak 40 miliona evra po sezoni, ali nije to koristio kao pritisak na Real u sklopu pregovora. Zato što poštuje klub i sve radi u dogovoru s Realom - piše Relevo.

