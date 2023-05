HALAND NIJE POSLUŠAO NAREĐENJE! Gvardiola BESNEO na napadača, pa posle meča sve otkrio: Sad vidite kakav je Erling! VIDEO

Na utakmici između Mančester sitija i Lidsa Pep Gvardiola pobesneo je na svog napadača, Erlinga Halanda.

Naime, pri rezultatu 2:0 za Siti, dosuđen je penal za Siti, a norveški golgeter prepustio je Gundoganu da izvede jedanaesterac, što je Gvardiolu potpuno izbacilo iz takta.

Pep to Haaland “You have to take it” 😂 pic.twitter.com/Hv4wyKhky6 — The Pep (@GuardiolaTweets) May 6, 2023

Gundogan nije bio precizan sa bele tačke, što je dodatno naljutilo španskog stručnjaka, koji je nakon meča govorio o toj situaciji.

- Da je Gundogan postigao gol, sve bi bilo u redu. Het-trik, sjajno, idemo dalje... Ali izvođač je izvođač. Kod 2:0 to je posao, pogotovo u engleskoj ligi. Nije situacija gde možete da zaboravite ko izvodi penale, to nije dozvoljeno - rekao je Gvardiola i potom nastavio:

- U Engleskoj nije gotova utakmica na 2:0. Da je bilo 4:0 i 10 minuta do kraja, onda OK... Želeo sam da penal izvede igrač koji to inače radi. To znači Haland ili Mahrez. Međutim, i ova situacija pokazuje kakav je Erling. Hteo je da obraduje svog saigrača, pokazao je da su mu saigrači veoma važni. Poštujem taj potez Halanda, ali je ipak trebalo da izvede penal, jer je za to specijalista - zaključio je proslavljeni strateg.

Kurir sport