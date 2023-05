UŽIVO, VIDEO! PARTIZAN - NOVI PAZAR: Oslabljeni crno-beli sa imperativom pobede

PARTIZAN - NOVI PAZAR 20.00

Stadion: Partizana Igra se bez prisustva publike. Sudija: Nikola Radaković PARTIZAN (4-2-3-1): Popović – Filipović, Ilić, Vujačić, Šehović – Belić, Natho – Dijabate, Pantić, Menig – Rikardo. NOVI PAZAR (4-5-1): Slavković – Bogdanovski, Rubežić, Kurdić, Joksimović – Momčilović, Kiković, Nikčević, Đuričković, Ergelaš - Gavrić.

Fudbaleri Partizana od 20 časova na svom terenu igraju protiv Novog Pazara utakmicu 34. kola Super lige Srbije.

Stadion u Humskoj biće zatvoren za gledaoce, posle kazne koju je Partizan dobio zbog nereda njegovih navijača na utakmici protiv Čukaričkog.

Partizan je u prošlom kolu pobedio drugoplasirani TSC sa 3:1 u Bačkoj Topoli, a pre toga odigrao je 0:0 protiv Crvene zvezde. Uoči ovog kola crno-beli su na deobi četvrog mesta sa pet bodova manje u odnosu na TSC i Čukarički.

"Ova utakmica dolazi za njih u nezgodnom trenutku, ovo im je peti trener u ovoj sezoni, pa je teško uklopiti se u sistem kada se toliko menja trener. Ima par igrača koji su igrali u Partizanu i imaće veliku motivaciju da se pokažu. Mnogo bivših igrača je po nas bilo kobno. Ono što je važno je da moji igrači posle utakmice protiv TSC-a nisu pleteli, čvrsto stoje na zemlji, odlično treniraju", rekao je Duljaj.

On je rekao da ima mnogo problema sa sastavom, pošto zbog žutih kartona neće igrati Nemanja Jović, Slobodan Urošević i Siniša Saničanin. Neizvestan je nastup Kvinsija Meniga pošto je duže bio povređen, a u subotu je Samed Baždar obnovio povredu zgloba.

Trener fudbalera Novog Pazara Davor Berber rekao je da će njegovi igrači protiv Partizana u Beogradu, u utakmici 34. kola Super lige Srbije, moći da provere granice trenutnog maksimuma.

"Partizan je izašao iz rezultatske krize. Vratili su se u raniji ritam i formu. Ne smemo da im dozvolimo da igraju. Verujem da neće doći do izražaja kao na prethodnim utakmicama. Probaćemo da pružimo adekvatan otpor. Ako možemo do boda, bilo bi odlično, a tek ako pobedimo. Razgovarao sam sa ljudima iz uprave i daću šansu onima koji to zasluže kroz trening. Videćemo kakva je situacija i koliko se na neke može računati u narednom prvenstvu. To je prevashodni cilj, kao i da se ne brukamo, iako nas čekaju jaki rivali", rekao je Berber.

Novopazarci su izgubili pet puta uzastopno, računajući i ovonedeljni poraz u četvrtfinalu Kupa Srbije protiv TSC-a u Bačkoj Topoli (0:4).

Kurir sport